Lentigos são comumente chamados manchas senis ou manchas hepáticas (embora não tenham relação com problemas hepáticos). Elas são manchas ovais planas, castanhas a marrons na pele. Uma mancha única é chamada lentigo. Elas são um tipo de hiperpigmentação localizada.

Existem dois tipos de lentigos:

Solar

Não solar

Lentigos solares são causados por exposição ao sol e são o tipo mais comum de lentigo. Costumam ocorrer em áreas que ficam expostas ao sol, como o rosto e o dorso das mãos. Normalmente elas aparecem primeiramente durante a meia-idade e seu número aumenta à medida que as pessoas envelhecem. Lentigos são benignos (não cancerosos), mas as pessoas que os têm podem ter um risco maior de melanoma.

Lentigos não solares não são causados por exposição solar. Lentigos não solares, às vezes, ocorrem em pessoas com certas doenças hereditárias raras, como síndrome de Peutz-Jeghers (caracterizada por muitos lentigos nos lábios e pólipos no estômago e no intestino), xerodermia pigmentosa e síndrome lentiginosa múltipla (síndrome de LEOPARD).

Se as pessoas não tiverem lentigos demais, mas se sentem incomodadas com seu aspecto, os médicos podem removê-los com tratamentos de congelamento (crioterapia) ou a laser. Os agentes de branqueamento, como hidroquinona, não são eficazes.