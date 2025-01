Os médicos fazem várias perguntas e examinam a pele. Geralmente, a pessoa precisa se despir para que toda a superfície da pele possa ser verificada.

Se nenhuma causa clara for encontrada depois de examinar a pele, o médico pode fazer um exame físico completo para verificar as causas sistêmicas. Testes podem ser necessários para diagnosticar certas causas sistêmicas e às vezes distúrbios da pele.

Se a coceira for generalizada e começar logo após a administração de uma droga ou medicamento, essa droga ou medicamento pode ser a causa. Se a coceira (geralmente com erupção cutânea) estiver limitada a uma área que esteve em contato com alguma substância e se já tiver sido determinado que essa substância causa dermatite de contato, então tal substância é a causa mais provável. Porém, pode ser difícil identificar as causas alérgicas da coceira generalizada porque as pessoas afetadas geralmente ingeriram diferentes alimentos e ficaram expostas a várias substâncias que podem causar uma reação alérgica antes de desenvolver a coceira. Da mesma forma, pode ser difícil identificar o medicamento que está causando a reação se a pessoa tomar vários medicamentos. Às vezes, a pessoa está tomando a droga ou medicamento que causa a reação há meses ou até mesmo anos antes do surgimento de uma reação.