Dermatite de estase

As úlceras são mais bem tratadas com compressas e curativos feitos com pasta de óxido de zinco. Curativos especiais hidrocoloides ou hidrogel que absorvem a umidade também podem ser usados.

Algumas pessoas podem precisar de uma bota de pasta Unna, que é uma bandagem elástica cheia de uma pasta gelatinosa que contém zinco. Essa cobertura é aplicada no tornozelo e na parte inferior da perna, onde endurece, de forma semelhante ao gesso, mas mais fina. Essa bota limita o inchaço e ajuda a proteger a pele de possíveis irritações e a massa acelera a sua cura. No início, essa bota é mudada a cada dois ou três dias, mas depois é trocada apenas uma ou duas vezes por semana. Depois que a úlcera cicatriza, um suporte elástico deve ser aplicado antes que a pessoa levante pela manhã. Independentemente do curativo usado, a redução do inchaço (geralmente com compressão) é essencial para a cicatrização.

Os antibióticos aplicados sobre a pele são úteis para o tratamento de algumas áreas de pele em ferida ou irritadas e úlceras. Antibióticos administrados por via oral são usados para tratar celulite.

Por vezes, é possível realizar enxertos de pele de outras partes do corpo, para cobrir úlceras muito grandes.