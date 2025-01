Alopecia (perda de cabelos/pelos)

Esse tipo de alopecia aumenta com a idade e afeta mais de 70% de homens (padrão masculino de perda de cabelo) e 57% das mulheres (padrão feminino de perda de cabelo) com mais de 80 anos de idade. O hormônio diidrotestosterona tem um importante papel, juntamente com a hereditariedade. A perda de cabelo pode ter início em qualquer idade, durante ou após a puberdade, até mesmo durante a adolescência (consulte a figura Perda capilar).

Alopecia androgenética Ocultar detalhes Esta fotografia mostra alopecia androgenética (calvície de padrão masculino). ALEX BARTEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

No caso dos homens, a perda de cabelo costuma começar nas têmporas ou na parte superior da cabeça, dirigindo-se à parte de trás. Alguns homens perdem, somente, uma parte do cabelo, mantendo um intervalo da linha do cabelo ou uma pequena parte calva na parte posterior da cabeça. Outros homens, especialmente quando a perda de cabelo começa em idade jovem, perdem todo o cabelo na parte superior da cabeça, mas retêm cabelos na parte lateral e posterior do couro cabeludo. Esse padrão é chamado de padrão masculino de perda de cabelo.

Nas mulheres, a queda de cabelo começa na parte superior da cabeça, tratando-se, geralmente, mais de um afinamento do cabelo do que de uma queda total. A linha do cabelo permanece intacta. Esse padrão é chamado de padrão feminino de perda de cabelo.