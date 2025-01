Distúrbios temporomandibulares (DTMs)

Aparelho oral

Um aparelho oral é frequentemente o principal tratamento para a dor e tensão dos músculos da mandíbula. Para pessoas que percebem que apertam ou rangem os dentes, a terapia com aparelho oral pode ajudá-las a quebrar esse hábito. Um pequeno aparelho oral de plástico é feito por um dentista para se encaixar nos dentes superiores ou nos inferiores e é ajustado para que a pessoa tenha uma mordedura uniforme. O aparelho oral, geralmente utilizado durante o sono (um protetor noturno), muitas vezes reduz o ranger e cerrar dos dentes, permitindo que os músculos da mandíbula descansem e se recuperam. Para as dores enquanto se está acordado, o aparelho oral permite que os músculos da mandíbula permaneçam relaxados e a mordida seja estável, reduzindo assim o desconforto. O aparelho oral também pode prevenir danos aos dentes que estão sob estresse excepcional do ato de ranger e cerrar. Os aparelhos orais são utilizados enquanto se está acordado apenas, até que os sintomas diminuam, geralmente por menos de oito semanas. O uso mais prolongado pode ser autorizado dependendo da gravidade dos sintomas.

Medidas de autoajuda

As pessoas devem recorrer a medidas de autoajuda para aliviar a dor e restaurar a função normal.

Mudar para uma dieta de alimentos mais macios, cortar os alimentos em pedaços menores, mastigar lentamente e não abrir muito a boca diminuirá a tensão e o esforço muscular nas articulações temporomandibulares.

Manter os dentes superiores e inferiores separados enquanto estiver acordado vai ajudar a quebrar o hábito de apertar ou ranger os dentes, diminuindo também a tensão e o esforço muscular nas articulações temporomandibulares.

Desenvolver algum método para ajudar a lembrar-se de corrigir a má postura ajudará na recuperação dos músculos da mandíbula e do pescoço/ombro.

Seguir um comportamento do sono adequado, incluindo ir dormir no mesmo horário, em um ambiente tranquilo e confortável, diminuirá a dor e permitirá que corpo se recupere.

A aplicação de calor úmido em músculos cansados também ajudará.

Fisioterapia

A fisioterapia também pode ser prescrita. A fisioterapia pode envolver o tratamento por ultrassom, biofeedback eletromiográfico (onde a pessoa aprende a relaxar os músculos), exercícios de borrifamento e alongamento (no qual a mandíbula é estirada depois que a pele sobre a área dolorida seja borrifada com um refrigerante cutâneo ou adormecida com gelo). A estimulação elétrica transcutânea dos nervos (TENS – veja barra lateral Fisioterapia para os músculos da mandíbula) também pode ajudar. O controle do estresse, às vezes juntamente ao biofeedback eletromiográfico e aconselhamento ajudam algumas pessoas.

Medicamentos

Medicamentos também podem ser úteis. Por exemplo, miorrelaxantes, como a ciclobenzaprina, podem ser prescritos para diminuir a tensão e a dor. Uma benzodiazepina (medicamento ansiolítico que também relaxa os músculos) pode, às vezes, ser tomada temporariamente na hora de dormir para ajudar a aliviar os sintomas. No entanto, esses medicamentos não são uma cura, geralmente não são recomendados para adultos mais velhos e são prescritos apenas por um curto período, geralmente um mês ou menos.

Analgésicos, como paracetamol ou outros AINEs, também podem ajudar a aliviar a dor. Normalmente, não é dada uma prescrição de analgésicos opiáceos porque o tratamento pode ser necessário por algum tempo e esses medicamentos podem ser viciantes. Soníferos (sedativos) podem ser usados ocasionalmente e por pouco tempo para ajudar as pessoas que têm problemas com o sono por causa da dor. As pessoas que podem apresentar um distúrbio do sono, como apneia obstrutiva do sono, devem consultar seu médico antes de utilizar benzodiazepinas ou sedativos (incluindo indutores do sono de venda livre) ou relaxantes musculares, porque esses medicamentos podem piorar esse distúrbio.

Toxina botulínica injetada nos músculos ou anestésicos injetados nos pontos-gatilho musculares têm sido usados para aliviar os espasmos e as dores musculares.

Em alguns casos de dor crônica, medicamentos antidepressivos podem ser úteis.

Independentemente do tipo de tratamento, a maioria das pessoas apresenta um alívio significante dentro de cerca de 3 meses. Se os sintomas não forem graves, muitas pessoas se recuperam sem tratamento.