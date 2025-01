O motivo de dormência é corrigido ou tratado quando possível. Outros métodos e medicamentos (como aqueles usados para tratar a dor neuropática) podem ajudar a aliviar os sintomas.

Medidas gerais podem ajudar a aliviar os sintomas e evitar problemas adicionais. Medidas para evitar lesões são necessárias porque as pessoas com dormência têm menor probabilidade de sentir desconforto. Se os pés estiverem dormentes, em especial se a circulação for comprometida, eles devem usar meias e sapatos que se ajustam bem e devem verificar se os sapatos têm pedrinhas ou outro material estranho antes de calçá-los. As pessoas devem inspecionar os pés frequentemente em busca de ferimentos e sinais de infecção, como vermelhidão. Se as mãos ou os dedos ficarem dormentes, as pessoas devem ter cuidado ao manusear objetos quentes ou perfurocortantes.

Se as pessoas tiverem dificuldade para caminhar ou tiverem perdido o sentido de posição (onde as partes do corpo estão), fisioterapia pode ajudá-los a aprender a caminhar com segurança e evitar quedas.

As pessoas devem estar cientes de que podem ter problemas ao dirigir veículos e que, se tiverem, devem conversar com o médico sobre os problemas.