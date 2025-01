Diazepam (um sedativo) ou outro medicamento para relaxar os músculos

Imunoglobulina

Algumas vezes, corticosteroides

Às vezes, rituximabe ou plasmaférese

O tratamento da síndrome da pessoa rígida é focado no alívio dos sintomas. O sedativo diazepam alivia a rigidez muscular mais consistentemente. Se o diazepam for ineficaz, outros medicamentos, como baclofeno (um relaxante muscular) pode ser tentado. No entanto, as evidências que apoiam seu uso são limitadas.

A imunoglobulina (solução que contém diferentes anticorpos coletados de um grupo de doadores) administrada pela veia (intravenosamente), pode ajudar a aliviar os sintomas por até um ano.

Corticosteroides podem ajudar, mas não costumam ser muito usados, porque geralmente precisam ser tomados por um longo período e, se tomados por um longo período, eles têm muitos efeitos colaterais.

Se a imunoglobulina não ajudar, às vezes se tenta rituximabe (um medicamento que modifica a atividade do sistema imunológico) ou plasmaférese, que envolve a filtragem de substâncias tóxicas (incluindo os anticorpos anormais) do sangue.