Polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (PDIC)

Imunoglobulina

Corticosteroides e/ou medicamentos que inibem o sistema imunológico

Troca de plasma

A imunoglobulina (uma solução que contém diferentes anticorpos coletados de um grupo de doadores) pode ser administrada por veia (via intravenosa) ou sob a pele (via subcutânea). Ela pode aliviar os sintomas. Ela tem menos efeitos colaterais do que os corticosteroides e é mais fácil de usar do que a plasmaférese. No entanto, após a interrupção do tratamento, os efeitos benéficos da imunoglobulina podem não durar tanto tempo quanto os dos corticosteroides.

Corticosteroides, como dexametasona (administrada por via oral ou na veia) ou metilprednisolona (administrada na veia) podem aliviar os sintomas em algumas pessoas com polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica.

Medicamentos que inibem o sistema imunológico (imunossupressores), como azatioprina ou anticorpos monoclonais, também podem ser usados. Anticorpos monoclonais são anticorpos fabricados que visam e suprimem partes específicas do sistema imunológico.

Se a polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica for grave ou progredir rapidamente ou se a imunoglobulina for ineficaz, pode ser usada plasmaférese (filtragem de substâncias tóxicas, incluindo anticorpos contra a bainha de mielina, do sangue).

As pessoas podem precisar de tratamento por meses ou anos.