Neuropatia hereditária com risco de paralisia por pressão (Hereditary Neuropathy With Liability to Pressure Palsies, HNPP)

A neuropatia hereditária com risco de paralisia por pressão comumente afeta os nervos que passam próximo à superfície do corpo perto de um osso. Por exemplo, os seguintes nervos são frequentemente afetados:

Periodicamente, ocorrem sensações anormais (como formigamento) ou fraqueza na zona afetada. Por exemplo, a paralisia do nervo peroneal enfraquece os músculos que erguem o pé. Como resultado, as pessoas não conseguem erguer a parte da frente do pé (um quadro chamado pé pendente) e podem arrastar a parte da frente do pé no chão enquanto caminham.

Os sintomas variam de imperceptíveis e leves a graves e incapacitantes. Os episódios podem durar desde vários minutos até meses. Eles podem reaparecer, algumas vezes envolvendo nervos diferentes.

Após um episódio, cerca de metade das pessoas se recuperam completamente, e a maioria do restante apresenta sintomas leves.