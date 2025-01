New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center

A mononeuropatia múltipla é a disfunção simultânea de dois ou mais nervos periféricos em regiões separadas do corpo. Ela causa sensações anormais e fraqueza.

(Consulte também Considerações gerais sobre o sistema nervoso periférico).

A mononeuropatia múltipla normalmente afeta alguns nervos, em geral, em diferentes áreas do corpo. Em contraste, a polineuropatia afeta muitos nervos, geralmente nas mesmas áreas dos dois lados do corpo. Entretanto, se a mononeuropatia múltipla envolver muitos nervos, pode ser difícil distinguir da polineuropatia.

Vários distúrbios podem causar uma mononeuropatia múltipla e cada distúrbio causa sintomas característicos.

A causa mais comum é provavelmente

Diabetes mellitus, embora diabetes mais comumente cause polineuropatia

Outras causas comuns de mononeuropatia múltipla incluem

Uma doença pode afetar todos os nervos de uma vez ou ir progressivamente, um pouco por vez.

As pessoas têm dores, fraqueza, sensações anormais ou uma combinação desses sintomas nas áreas assistidas pelos nervos afetados. Os sintomas geralmente começam em um lado do corpo. Quando o diabetes é a causa, os nervos de qualquer região do corpo podem ser afetados e, como resultado, a fraqueza pode afetar qualquer músculo.

Os médicos diagnosticam mononeuropatia múltipla com base nos sintomas e resultados de um exame físico, mas geralmente são realizados eletromiografia e testes de condução nervosa para:

Confirmar o diagnóstico

Identificar os nervos danificados

Determinar a gravidade do dano

Podem ser feitos exames de sangue para identificar um distúrbio que esteja causando a mononeurite múltipla.

O tratamento de mononeuropatia múltipla depende da causa.