Atrofias musculares espinhais (Spinal Muscular Atrophies, SMAs)

Os sintomas dos quatros primeiros tipos de atrofia muscular espinhal aparecem pela primeira vez durante a primeira infância.

A atrofia muscular espinhal tipo 0, a forma mais grave, começa a afetar o feto antes do nascimento. O feto não se move tanto quanto o esperado durante o final da gravidez. Quando nasce, o bebê apresenta fraqueza grave e não tem tônus muscular. Os reflexos estão ausentes e o movimento das articulações é limitado. Ambos os lados do rosto estão paralisados. Também estão presentes defeitos congênitos do coração. Os músculos que controlam a respiração são muito fracos. Os bebês muitas vezes morrem nos primeiros meses, pois não conseguem respirar de forma adequada, o que resulta em insuficiência respiratória.

Na atrofia muscular espinhal tipo 1 (atrofia muscular espinhal infantil ou doença de Werdnig-Hoffmann), a fraqueza muscular se torna frequentemente aparente no momento do nascimento ou alguns dias depois. Sempre é virtualmente aparente até os seis meses de vida. Falta tônus muscular e reflexos nas crianças e elas sentem dificuldade para sugar, engolir e, por fim, para respirar. A morte surge em 95% das crianças até o primeiro ano de vida e em 100% antes dos 4 anos, geralmente devido a uma insuficiência respiratória.

Na atrofia muscular espinhal tipo 2, (forma intermediária da doença de Dubowitz), a fraqueza normalmente se desenvolve entre 3 e 15 meses de idade. Menos de um quarto das crianças aprende a sentar. Nenhuma delas consegue engatinhar ou andar. Reflexos são ausentes. Os músculos são fracos e a deglutição pode ser difícil. A maioria das crianças acaba em cadeiras de rodas, aos 2 ou 3 anos de idade. Geralmente, a doença é fatal no início da vida, quase sempre, devido a problemas respiratórios. Mas algumas crianças sobrevivem com fraqueza permanente que não continua piorando. Essas crianças geralmente têm curvatura grave da coluna vertebral (escoliose).

A atrofia muscular espinhal tipo 3 (forma juvenil ou doença de Wohlfart-Kugelberg-Welander) inicia-se entre os 15 meses e 19 anos de idade e vai piorando lentamente. Por conseguinte, pessoas com essa doença vivem mais tempo do que as que sofrem de atrofia muscular espinhal tipo 1 ou 2. Algumas têm uma expectativa de vida normal. A fraqueza e a atrofia muscular inicia-se no quadril e nas coxas e, mais tarde, estendem-se aos braços, pernas e mãos. O tempo de sobrevida depende do surgimento ou não de problemas respiratórios.

A atrofia muscular espinhal tipo 4 aparece, pela primeira vez, durante a fase adulta, geralmente entre os 30 e os 60 anos. Os músculos, principalmente nos quadris, nas coxas e nos ombros, ficam lentamente fracos e atrofiados.