Os sintomas de meningite bacteriana aguda variam por idade.

Em recém-nascidos e bebês, os sintomas precoces geralmente não sugerem uma causa específica. Mais frequentemente, os sintomas incluem:

Temperatura corporal alta ou baixa

Problemas de alimentação

Vômitos

Irritabilidade, como inquietação ou choro excessivos que continuam ou pioram após serem confortados e acariciados pela mãe ou cuidador

Aperto dos lábios, mastigação involuntária, olhar para direções diferentes, ou ficar manco periodicamente (um tipo de convulsão)

Lentidão ou indiferença (letargia)

Um choro agudo que é incomum para o bebê

Ao contrário de crianças mais velhas e adultos, a maioria dos recém-nascidos e bebês não apresenta pescoço rígido. Se a meningite se tornar grave, as regiões moles entre os ossos do crânio (chamadas fontanelas), que estão presentes em bebês antes dos ossos do crânio se fecharem, podem criar saliência devido ao aumento de pressão no crânio.

Na maioria das crianças e adultos, a meningite bacteriana começa com sintomas que pioram lentamente por 3 a 5 dias. Esses sintomas podem incluir uma sensação de mal-estar geral, febre, irritabilidade e vômito. Algumas pessoas apresentam dor de garganta, tosse e entupimento do nariz. Esses sintomas vagos podem ser parecidos aos de uma infecção viral.

Sintomas iniciais que sugerem meningite incluem, especificamente:

Febre

Dor de cabeça

Pescoço rígido (geralmente)

Confusão ou estado de alerta menor

Sensibilidade à luz

O pescoço rígido devido à meningite é mais do que apenas uma sensibilidade. Tentar abaixar o queixo em direção ao peito causa dor e pode ser impossível. Mover a cabeça em outras direções não é tão difícil. Contudo, algumas pessoas não apresentam pescoço rígido e algumas apresentam dor nas costas.

Algumas pessoas apresentam sintomas de acidente vascular cerebral, incluindo paralisia. Algumas pessoas têm convulsões.

À medida que a infecção progride, as crianças e os adultos podem ficar cada vez mais irritáveis, confusos e depois sonolentos. Elas podem, então, ficar em um estado de indiferença (sem resposta) e necessitar de um estímulo forte para despertar. Esse estado mental é chamado de estupor.

Os adultos podem adoecer gravemente em 24 horas e as crianças mais cedo. A meningite pode causar coma e morte dentro de horas. A meningite bacteriana é uma das poucas doenças em que uma pessoa jovem anteriormente saudável pode dormir com sintomas leves e nunca mais acordar. Em crianças mais velhas e adultos, tal morte rápida muitas vezes resulta do inchaço do cérebro.

Na meningite meningocócica, a corrente sanguínea e muitos outros órgãos são, muitas vezes, infectados. A infecção na corrente sanguínea (chamada meningococemia) pode se tornar grave em algumas horas e podem se formar coágulos sanguíneos. Como resultado, as áreas dos tecidos podem morrer e pode ocorrer sangramento sob a pele, causando uma erupção cutânea roxa avermelhada de minúsculos pontos ou manchas maiores. Pode ocorrer sangramento no aparelho digestivo e outros órgãos. As pessoas podem vomitar sangue ou evacuar fezes com sangue ou de cor negra. Sem tratamento, a pressão arterial diminui, levando ao choque e à morte. Geralmente, o sangramento ocorre nas glândulas adrenais, que param de funcionar, piorando o choque. Esse distúrbio, chamado síndrome de Waterhouse-Friderichsen, muitas vezes é fatal, a menos que seja tratado imediatamente.

Em algumas situações, os sintomas de meningite bacteriana são muito mais leves do que o normal, dificultando o reconhecimento da doença por parte dos médicos. Os sintomas são mais leves do que em pessoas sendo tratadas com antibióticos por outra razão. Por exemplo, elas podem ser tratadas para outra infecção (tal como infecção do ouvido ou garganta) quando a meningite se desenvolve, ou a meningite prematura pode ser confundida com outra infecção e ser tratada com antibióticos.

Os sintomas também podem ser mais leves em pessoas com o sistema imunológico debilitado devido ao uso de medicamentos ou a distúrbios que suprimem o sistema imunológico (como AIDS), em pessoas com transtorno relacionado ao uso de álcool e em pessoas muito idosas. No caso de pessoas muito idosas, o único sintoma pode ser a confusão.

Se a meningite bacteriana se desenvolver após uma cirurgia no cérebro ou na medula espinhal, os sintomas muitas vezes levam dias para se desenvolverem.