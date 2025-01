Depois que as pessoas contraem certas infecções virais ou tomam certas vacinas, às vezes, o sistema imunológico do corpo ataca as camadas de tecido que envolvem as fibras nervosas (chamadas de bainha da mielina) no cérebro e na medula espinhal – uma reação autoimune. O ataque ocorre porque as proteínas na mielina se parecem àquelas no vírus. Como resultado, a transmissão nervosa se torna bem lenta. A doença resultante, chamada encefalomielite disseminada aguda, lembra a esclerose múltipla, exceto pelo fato de que os sintomas não vêm e vão. Os vírus envolvidos com mais frequência incluem os enterovírus, o vírus de Epstein-Barr, o vírus da hepatite A ou hepatite B, o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e os vírus da gripe. Antes que a imunização de crianças se tornasse amplamente disseminada, os vírus causadores de sarampo, rubéola, catapora e caxumba costumavam ser causas comuns de encefalomielite disseminada aguda. Esse tipo de encefalite também pode ocorrer em pessoas com câncer ou outros distúrbios autoimunes.

Uma encefalite autoimune também pode se desenvolver se o sistema imunológico produzir anticorpos que atacam as proteínas na superfície das células nervosas chamadas receptores N-metil-d-aspartato (NMDA). A encefalite resultante é chamada encefalite por anticorpos anti-receptor do NMDA. Algumas evidências sugerem que a encefalite por anticorpos anti-receptor do NMDA é um tipo mais comum de encefalite do que se pensava anteriormente. Ela se desenvolve ocasionalmente depois da encefalite decorrente do vírus herpes simples, mesmo depois que aquela encefalite tiver sido tratada com sucesso.