Paralisia do sexto nervo craniano (nervo motor ocular externo)

A paralisia do 6º nervo craniano compromete a capacidade de virar o olho para fora.

A paralisia do sexto nervo craniano tem muitas causas, incluindo lesão de pequenos vasos sanguíneos por diabetes, mas muitas vezes a causa não é identificada.

O olho afetado não consegue girar para fora na totalidade e consegue desviar-se para dentro, quando a pessoa olha para a frente, em linha reta.

Os médicos podem identificar paralisia do 6º nervo craniano com base nos sintomas, mas são realizados exames, incluindo exames de imagem do cérebro, para tentar identificar a causa.

A paralisia do sexto nervo craniano geralmente se resolve independentemente de a causa ser ou não identificada.

(Consulte também Considerações gerais sobre nervos cranianos).

Paralisia se refere à imobilização, que pode variar de parcial a completa.

Muitas doenças podem causá-la:

Algumas dessas doenças, tais como tumores e abscessos cerebrais, aumentam a pressão intracraniana e exercem uma pressão (compressão) no nervo. Distúrbios, como uma artéria bloqueada no tronco cerebral (por exemplo, devido a um acidente vascular cerebral), interferem no fluxo sanguíneo para as partes do cérebro que controlam a função do 6º nervo craniano. Distúrbios que afetam vasos sanguíneos muito pequenos no nervo (como diabetes e hipertensão arterial) interferem no fluxo sanguíneo para o nervo.

Se a paralisia do 6º nervo craniano ocorrer isoladamente (sem outra paralisia de nervo craniano), geralmente sua causa nunca é identificada.

Sintomas de paralisia do sexto nervo craniano O olho afetado não consegue girar para fora na totalidade e consegue desviar-se para dentro, quando a pessoa olha para a frente, em linha reta. Se a pessoa olhar para o lado do olho afetado, ocorre visão dupla. Outros sintomas em pessoas com paralisa do 6º nervo craniano dependem da causa. Por exemplo, distúrbios que aumentam a pressão dentro do crânio podem causar uma dor de cabeça intensa e afetar outros nervos cranianos. Por exemplo, a face e a boca podem ficar dormentes e a pessoa pode perder a capacidade de mover o olho afetado em outras direções.

Diagnóstico de paralisia do sexto nervo craniano Exame neurológico

Exame oftalmológico, incluindo oftalmoscopia

Tomografia computadorizada ou ressonância magnética

Às vezes, punção lombar

Às vezes, exames de sangue Geralmente os médicos conseguem identificar facilmente uma paralisia do 6º nervo craniano com base nos resultados de um exame neurológico e de um exame oftalmológico, incluindo oftalmoscopia. A causa, no entanto, costuma ser menos óbvia. É usado um oftalmoscópio para olhar dentro do olho e buscar evidência do aumento da pressão intracraniana e de anomalias nos vasos sanguíneos. São realizados exames de tomografia computadorizada (TC) ou, preferencialmente, ressonância magnética (RM) do cérebro para excluir tumores e outras anomalias que possam estar aumentando a pressão no interior do crânio. Se os resultados dos exames de imagem forem normais, pode-se fazer uma punção lombar (punção na coluna vertebral) para determinar se há infecção ou hemorragia. Se os sintomas sugerirem vasculite, é retirado sangue para verificar a evidência de inflamação, como certos anticorpos anormais (anticorpos antinucleares e fator reumatoide) e uma taxa de sedimentação de eritrócito anormal (TSE - a frequência com que os glóbulos vermelhos se assentam no fundo de um tubo de ensaio contendo sangue). Os médicos podem realizar exames de sangue para diabetes, sobretudo se as pessoas tiverem fatores de risco para diabetes, como idade mais avançada, hipertensão arterial, um histórico familiar de diabetes ou obesidade. É possível que o médico faça exames de glicemia em jejum e de hemoglobina A1C ou realize um teste oral de tolerância à glicose. Mesmo depois de realizar todos os exames, a causa ainda pode permanecer desconhecida.