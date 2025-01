Na paralisia de Bell, a dor atrás do olho pode ser o primeiro sintoma. De repente, os músculos faciais enfraquecem, em geral, em horas. O efeito vai desde a fraqueza moderada até a completa paralisia. Em 48 a 72 horas, a fraqueza é a mais intensa. Apenas um lado da face é afetado.

Nas paralisias do nervo facial, a face fica lisa e sem expressão. No entanto, as pessoas sentem, frequentemente, a face torcida, porque os músculos da parte não afetada têm tendência a direcioná-la nesse sentido, sempre que realizam uma expressão facial. Pode ser difícil ou impossível enrugar a testa, piscar e fazer careta no lado afetado. A maioria das pessoas sente um entorpecimento ou uma sensação de peso na face, mesmo quando a sensibilidade permanece normal.

Paralisia de Bell Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Pode ser difícil fechar o olho no lado afetado. Às vezes, as pessoas não conseguem fechar o olho completamente e piscam com menos frequência. Ao fechar o olho, este tende a desviar-se para cima.

A produção de saliva e lágrimas pode ser afetada. As pessoas podem ficar com olhos e boca secos ou podem babar. Como a produção de lágrimas é menor e os olhos piscam com menos frequência (piscar ajuda a umedecer a superfície ocular), o olho fica seco, causando dor e lesão. A lesão ocular geralmente é pequena, mas pode ser séria, se o olho não for umedecido e protegido de outra maneira.

Talvez as pessoas não consigam sentir o paladar na parte anterior da língua no lado afetado. O ouvido do lado afetado pode captar os sons muito elevados (um transtorno denominado hiperacusia), porque o músculo que estira o tímpano fica paralisado – este músculo está localizado no ouvido interno. Este músculo está localizado no ouvido médio.

Você sabia que...

Em algumas situações, à medida que o nervo facial se recupera, formam-se ligações anômalas, podendo ocasionar movimentos inesperados de alguns músculos da face ou uma secreção espontânea de lágrimas (lágrimas de crocodilo), durante a salivação.

Como os músculos faciais não são usados por muito tempo, pode ocorrer o aperto dos músculos (contraturas).