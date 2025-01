Problemas de coordenação

O gene para ataxias espinocerebelares (spinocerebellar ataxias, SCAs) é dominante. Assim, ter apenas uma cópia do gene anormal, herdado de um dos pais, é suficiente para causar a doença. Existem muitos diferentes tipos dessas ataxias. Mundialmente, a SCA tipo 3 (anteriormente denominada doença de Machado-Joseph) pode ser a mais comum. Essas doenças são progressivas, degenerativas e com frequência acabam sendo fatais. Não existe tratamento eficaz conhecido.

Os sintomas de SCAs variam por tipo, mas a maioria causa problemas com sensação (por exemplo, as pessoas têm pouca sensação de dores, toque e vibrações ou não sentem nada), fraqueza muscular e síndrome das pernas inquietas, assim como perda de coordenação. As pessoas apresentam problemas com equilíbrio, fala e movimentos oculares. Alguns tipos normalmente causam apenas perda de coordenação.

As SCAs são uma causa comum de tremores intencionais (iniciados por um movimento com um objetivo). As pessoas podem apresentar sintomas que se parecem com aqueles da doença de Parkinson (parkinsonismo), tais como tremores e músculos rígidos.

Algumas pessoas com SCA tipo 3 apresentam outros sintomas além de perda de coordenação e tremores. Seus movimentos oculares podem ficar comprometidos, seus músculos faciais e a língua podem contrair-se descontroladamente e seus olhos podem ficar abaulados. Algumas pessoas apresentam contrações musculares de longa duração (contínuas), dolorosas e involuntárias (distonia).