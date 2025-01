Tratamento da causa, se possível

Às vezes, medicamentos para ajudar a aliviar os sintomas

Medidas gerais, como ficar o mais ativo possível

A causa do parkinsonismo é corrigida ou tratada, se possível. Se a causa for um medicamento, interromper seu uso pode curar a doença. Os sintomas podem diminuir ou desaparecer, se a doença que estiver causando os sintomas puder ser tratada.

Os medicamentos usados para tratar a doença de Parkinson (como levodopa) costumam não ser eficazes em pessoas com parkinsonismo, mas, às vezes, podem resultar em uma melhora temporária.

Se um medicamento antipsicótico estiver causando sintomas parkinsonianos incômodos e for necessário usar um medicamento antipsicótico indefinidamente, os médicos o substituem por outro medicamento antipsicótico, se possível. No entanto, se o medicamento não puder ser substituído, a amantadina ou um medicamento com efeitos anticolinérgicos, como benzotropina, pode aliviar os sintomas.

As mesmas medidas gerais usadas para ajudar as pessoas com doença de Parkinson a manter a mobilidade e a independência são úteis. Por exemplo, as pessoas devem

Permanecer o mais ativo possível

Simplificar as tarefas diárias

Utilizar dispositivos de apoio conforme necessário

Tomar medidas para tornar a casa segura (como remover tapetes para evitar tropeçar)

Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem ajudar as pessoas a implementar essas medidas.

A boa nutrição também é importante.