Mioclonias

A mioclonia pode ser moderada ou grave. Os músculos podem sofrer espasmos rápidos ou lentos, ritmados ou não. A mioclonia pode ocorrer de vez em quando ou frequentemente. Pode ocorrer espontaneamente ou ser acionada por estímulo, como um ruído, luz ou movimento súbito. Por exemplo, alcançar um objeto ou dar um passo podem causar espasmos que atrapalham o movimento.

A mioclonia que ocorre quando as pessoas se sobressaltam de repente (mioclonia do susto) pode ser um sintoma precoce de doença de Creutzfeldt-Jacob (uma doença rara que causa degeneração do cérebro).

Se a mioclonia for resultante de uma doença metabólica, a face, os braços e as coxas são geralmente afetados. Se persistir, pode afetar os músculos do corpo todo levando, às vezes, a convulsões.