Antipsicóticos e outros medicamentos para aliviar os sintomas

Tão logo seja feito o diagnóstico, as pessoas com a doença de Huntington devem estabelecer instruções prévias, nas quais indiquem o tipo de assistência médica que desejam ter nos momentos finais da vida.

Não existe cura para a doença de Huntington. No entanto, certos medicamentos podem ajudar a diminuir os sintomas. Medicamentos antipsicóticos (como clorpromazina, haloperidol, risperidona e olanzapina) podem ajudar pessoas com depressão e controlam qualquer agitação. Medicamentos que reduzem a quantidade de dopamina (como tetrabenazina, deutetrabenazina e reserpina anti-hipertensiva) podem ajudar a interromper (suprimir) os movimentos anormais.

Antidepressivos também podem ser usados para tratar a depressão.

Os médicos oferecem aconselhamento genético e testes genéticos para pessoas com familiares ou irmãos com doença de Huntington. Aconselhamento genético deve ser oferecido antes do teste genético, pois as consequências da doença de Huntington são muito graves. O aconselhamento é particularmente importante para mulheres em idade fértil e para homens que estão pensando em se tornar pais.