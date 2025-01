Considerações gerais sobre o sistema nervoso autônomo

O sistema nervoso autônomo controla os processos internos do corpo tais como os seguintes:

Pressão arterial

Frequências cardíaca e respiratória

Temperatura corporal

Digestão

Metabolismo (afetando assim o peso corporal)

O equilíbrio de água e eletrólitos (tais como sódio e cálcio)

A produção de líquidos corporais (saliva, suor e lágrimas)

Micção

Defecação

Resposta sexual

Muitos órgãos são controlados basicamente pela divisão simpática ou parassimpática. Às vezes, as duas divisões têm efeitos opostos no mesmo órgão. Por exemplo, a divisão simpática aumenta a pressão arterial e a parassimpática a reduz. No geral, as duas divisões funcionam juntas para garantir que o corpo responda de modo apropriado a diferentes situações.

Geralmente, o sistema simpático executa o seguinte:

Prepara o organismo para situações de estresse ou de emergência: lutar ou fugir.

Para isso, o sistema simpático aumenta a frequência cardíaca e a força das contrações do coração e aumenta (dilata) as vias respiratórias para facilitar a respiração. Faz o corpo liberar a energia armazenada. Aumenta também a força muscular. Esta divisão também faz a palma da mão suar, as pupilas dilatarem e o cabelo ficar em pé. Reduz os processos do corpo que são menos importantes em emergências, como digestão e urina.

Inervação simpática Imagem

O sistema parassimpático executa o seguinte:

Controla os processos do corpo durante situações comuns.

Geralmente, o sistema parassimpático conserva e restaura. Reduz a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial. Estimula o processamento dos alimentos pelo trato digestivo e elimina as excreções. A energia do alimento processado é usada para restaurar e criar tecidos.

Inervação parassimpática Imagem

Os sistemas simpático e parassimpático estão envolvidos na atividade sexual, já que fazem parte do sistema nervoso que controla as ações voluntárias e transmite a sensação da pele (sistema nervoso somático).

São usados dois mensageiros químicos (neurotransmissores) principais para se comunicar no sistema nervoso autônomo:

Acetilcolina

Norepinefrina

As fibras nervosas que separam a acetilcolina são chamadas colinérgicas. As fibras que separam a norepinefrina são chamadas adrenérgicas. Em geral, a acetilcolina tem efeitos parassimpáticos e a norepinefrina tem efeitos simpáticos. Entretanto, a acetilcolina tem alguns efeitos simpáticos. Por exemplo, às vezes, estimula o suor ou deixa o cabelo em pé.

Sistema nervoso autônomo