Avaliação médica

Os médicos suspeitam de síndrome de Wernicke-Korsakoff em pessoas que têm os sintomas característicos e que apresentam um distúrbio que pode causar deficiência de tiamina (como desnutrição). É particularmente comum entre pessoas desnutridas com transtorno por uso de álcool.

Testes, como exames de sangue para medir os níveis de açúcar e eletrólitos no sangue, uma contagem completa de glóbulos vermelhos, testes da função hepática e exames por imagem do cérebro são normalmente realizados para descartar outras causas. Por vezes, os médicos medem o nível de tiamina no sangue.