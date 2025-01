Ao contrário de outras demências (que tendem a progredir continuamente), a demência vascular pode progredir em etapas. Os sintomas podem se agravar de forma súbita, em seguida, estagnar ou diminuir um pouco. Podem então piorar meses ou anos mais tarde, quando ocorre um outro acidente vascular cerebral. A demência que resulta de muitos pequenos acidentes vasculares cerebrais geralmente progride mais lentamente do que aquela devido a alguns acidentes vasculares cerebrais grandes. Os pequenos acidentes vasculares cerebrais podem ser tão sutis que a demência pode parecer se desenvolver gradualmente e de forma contínua, em vez de ocorrer em etapas.

Os sintomas de demência vascular (perda de memória, dificuldade de planejamento e iniciar ações ou tarefas, raciocínio lento, e uma tendência a vagar) são semelhantes aos de outras demências. No entanto, em comparação com a doença de Alzheimer, a demência vascular tende a causar perda de memória mais tarde e afetar menos a personalidade. Comparada à doença de Alzheimer, as dificuldades a seguir surgem mais cedo na demência vascular:

Planejar, resolver problemas, lidar com tarefas complexas e usar o bom senso (chamada função executiva)

Iniciar ações

O raciocínio pode ficar perceptivelmente lento.

Os sintomas podem variar dependendo de qual parte do cérebro está destruída. Normalmente, alguns aspectos das funções mentais não são prejudicados, pois os acidentes vasculares cerebrais destroem o tecido em apenas uma parte do cérebro. Assim, as pessoas podem ser mais conscientes de suas perdas e mais propensas à depressão do que as pessoas com outros tipos de demência.

Conforme ocorrem mais acidentes vasculares cerebrais e a demência progride, as pessoas podem ter outros sintomas devido a esses acidentes vasculares cerebrais. Um braço ou uma perna pode ficar fraco ou paralisado. Algumas pessoas podem ter dificuldade para falar. Por exemplo, podem falar de forma indistinta. A visão pode ficar embaçada ou pode ser perdida de forma parcial ou completa. Pode ocorrer a perda da coordenação, tornando o andar instável. As pessoas podem rir ou chorar de forma inadequada. As pessoas podem ter dificuldade em controlar a função da bexiga, resultando em incontinência urinária.

Demências vasculares hereditárias também prejudicam a função mental. CADASIL pode causar enxaquecas e/ou acidentes vasculares cerebrais. CARASIL pode causar perda de cabelos e degeneração dos ossos da coluna vertebral (vértebras) e dos discos entre eles (espondilose).

Cerca de 6 em cada 10 pessoas morrem dentro de 5 anos após o início dos sintomas. Muitas vezes é devido a um acidente vascular cerebral ou ataque cardíaco.