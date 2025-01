Demência por corpos de Lewy e demência da doença de Parkinson

Na demência por corpos de Lewy e na demência da doença de Parkinson, são formados depósitos arredondados anormais de uma proteína (chamada de corpos de Lewy) nas células nervosas. Os corpos de Lewy resultam na morte das células nervosas.

Na demência por corpos de Lewy, os corpos de Lewy se formam ao longo da camada mais externa do cérebro (substância cinzenta ou córtex cerebral). O córtex cerebral, que é a maior parte do cérebro, é responsável pelo pensamento, percepção, uso e compreensão da linguagem.

Na demência da doença de Parkinson, os corpos de Lewy tendem a se formar em uma parte do cérebro chamada substância negra, a parte que é afetada na doença de Parkinson. A substância negra está localizada no fundo do tronco cerebral e ajuda a tornar os movimentos suaves. O tronco cerebral liga o cérebro à medula espinhal.

A demência por corpos de Lewy e a demência da doença de Parkinson podem ser variações de uma só doença. Nessa doença, a sinucleína (uma proteína no cérebro que ajuda as células nervosas a se comunicarem) muda de forma (permanece “mal dobrada”) e lentamente se acumula principalmente no cérebro, mas também no trato digestivo e no coração. Esses depósitos anormais de sinucleína são chamados corpos de Lewy. A sinucleína mal dobrada em corpos de Lewy desencadeia mais sinucleínas mal dobradas, resultando na formação de mais corpos de Lewy. As lesões cerebrais resultam do acúmulo de corpos de Lewy. As proteínas mal dobradas que causam as lesões cerebrais são chamadas príons. Os príons causam outras doenças cerebrais como doença de Creuzfeldt-Jakob.

Os corpos de Lewy também se desenvolvem em algumas pessoas com doença de Alzheimer, apesar de as tranças neurofibrilares e as placas neuríticas (senis) parecerem ser a principal fonte de dano. As tranças neurofibrilares e as placas neuríticas, típicas na doença de Alzheimer, por vezes, se desenvolvem em pessoas com demência por corpos de Lewy. A demência por corpos de Lewy, a demência da doença de Parkinson e a doença de Alzheimer se sobrepõem de forma considerável, e são necessárias pesquisas mais aprofundadas para esclarecer suas relações.