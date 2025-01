Um estado vegetativo ocorre quando o telencéfalo (a maior parte do cérebro) é gravemente lesionado (tornando as funções mentais impossíveis), mas o sistema reticular ativador ainda está funcionando (tornando a vigília possível). O sistema reticular ativador controla se uma pessoa está desperta (vigília). É um sistema de células nervosas e fibras localizado nas zonas profundas da parte superior do tronco cerebral (a parte do cérebro que conecta o telencéfalo com a medula espinhal).

Mais comumente, um estado vegetativo é causado por lesão cerebral grave, devido a:

Traumatismo craniano

Um quadro clínico que priva o cérebro de oxigênio, como parada cardíaca ou parada respiratória

No entanto, qualquer problema que prejudica severamente o cérebro, como sangramento (hemorragia) no cérebro ou uma infecção no cérebro, pode resultar num estado vegetativo.