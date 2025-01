Cefaleia por excesso de medicação para cefaleia

Um medicamento diferente para prevenir a cefaleia original (geralmente, uma enxaqueca)

Retirada do medicamento para cefaleia usado em excesso

Uso de um tipo diferente de medicamento para cefaleia (chamado medicamento de transição) para controlar os sintomas de abstinência que ocorrem após a interrupção do medicamento

Biofeedback e técnicas cognitivas

Geralmente, os médicos primeiramente dão à pessoa um medicamento preventivo para tratar a causa original da dor de cabeça. O medicamento usado em excesso é interrompido posteriormente, muitas vezes de forma abrupta. No entanto, se as pessoas estiverem tomando doses elevadas de opioides, barbitúricos ou benzodiazepínicos, a quantidade do medicamento usado em excesso é reduzida gradualmente, ao longo de duas a quatro semanas. Após a interrupção do medicamento, às vezes as pessoas podem ser tratadas como pacientes ambulatoriais. No entanto, pessoas com cefaleia devido ao uso excessivo de opioides são hospitalizadas. A interrupção desses medicamentos de forma mais brusca pode causar sintomas como náusea, inquietação, ansiedade e sono de má qualidade. Interromper qualquer tipo de analgésico pode fazer com que as cefaleias ocorram com mais frequência, durem mais tempo e se tornem mais intensas. Os sintomas, após a interrupção de um medicamento, podem durar poucos dias ou até quatro semanas.

Um medicamento de transição é usado para tratar cefaleias que ocorrem após a interrupção do medicamento usado em excesso.

Os medicamentos de transição (ponte) são usados para ajudar a prevenir os sintomas de cefaleia causada pela abstinência se a interrupção do medicamento usado em excesso causar muitos sintomas, por vezes perigosos. O medicamento de transição deve ser um tipo diferente de medicamento para cefaleia do que aquele que causou a cefaleia por uso excessivo de medicação. Os médicos limitam o uso de medicamentos de transição para menos de duas vezes por semana, se possível.

Medicamentos de transição (consulte a tabela Alguns medicamentos usados para tratar enxaquecas) incluem:

AINEs

Um corticosteroide

Diidroergotamina

Proclorperazina e difenidramina

Clonidina (para aliviar os sintomas causados pela abstinência quando o medicamento de uso excessivo era um opioide)

Fenobarbital (usado para prevenir convulsões de abstinência quando o medicamento de uso excessivo era um barbitúrico)

Depois que o distúrbio por uso excessivo de medicamentos tiver sido tratado, as pessoas são instruídas a limitar o uso de todos os medicamentos de resgate e transição usados para interromper (suprimir) cefaleias, como segue:

Para AINEs, limitar a menos de seis dias por mês

Para triptanos, ergotamina, ou combinações de medicamentos para cefaleia, limitar a menos de quatro dias por mês

Os medicamentos utilizados para prevenir cefaleias devem ser mantidos conforme prescrito.

Médicos incentivam as pessoas a manter um diário das cefaleias. Nele, as pessoas escrevem o número e a distribuição dos ataques, possíveis acionadores e as suas respostas aos tratamentos. Com essas informações, os desencadeadores podem ser identificados e eliminados sempre que possível. Então, as pessoas podem participar dos tratamentos para evitarem os desencadeadores, e os médicos podem planejar melhor e ajustar o tratamento.

O biofeedback e outras técnicas cognitivas (como treino de relaxamento, hipnose e controle de estresse) podem ajudar as pessoas a controlar, reduzir ou suportar a dor, pela alteração do centro da sua atenção. O biofeedback permite que as pessoas controlem a dor.

As pessoas são aconselhadas a evitar o uso dos medicamentos previamente usados em excesso. Elas também são instruídas e encorajadas a adotar hábitos de estilo de vida saudáveis.