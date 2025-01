The University of Tennessee Health Science Center

A malformação arteriovenosa é um enovelado de vasos sanguíneos dilatados que conectam diretamente as artérias e veias, sem passar pelos capilares (que normalmente conectam as artérias e veias).

As malformações arteriovenosas (MAVs) cerebrais podem ou não causar sangramento no cérebro.

Elas podem causar dores de cabeça com ou sem sangramento no cérebro.

Os médicos fazem exames de imagem do cérebro para diagnosticar MAVs.

O tratamento pode envolver cirurgia para remover a MAV, radiocirurgia para destruir a MAV, colocação de um material para bloquear o suprimento de sangue da MAV, ou uma combinação de tratamentos, mas a observação também é uma opção.

Malformações arteriovenosas (MAVs) no cérebro (cerebrais) são incomuns. As MAVs podem ou não causar sangramento.

O sangramento decorrente das MAVs geralmente ocorre em tecido do cérebro (hemorragia intracerebral), mas pode ocorrer no espaço (espaço subaracnóideo) entre as camadas interior e intermediária dos tecidos que revestem o cérebro (hemorragia subaracnóidea) ou nos espaços cheios de líquido dentro do cérebro.

As MAVs podem causar convulsões ou dores de cabeça, normalmente em adultos jovens. As MAVs podem causar dores de cabeça sem sangramento.

Diagnóstico de MAVs cerebrais Imagens do cérebro Os médicos utilizam exames de imagem do cérebro para diagnosticar malformações arteriovenosas cerebrais. Muitas MAVs no cérebro podem ser detectadas por: Tomografia computadorizada (TC), realizada com ou sem a injeção de um agente de contraste radiopaco (que pode ser visto em radiografias) em uma veia para tornar o aneurisma visível na radiografia

Ressonância magnética

Angiografia por ressonância magnética

Angio-TC

Angiografia por subtração digital A angiografia por subtração digital é feita para confirmar o diagnóstico. Para este procedimento, são realizadas radiografias dos vasos sanguíneos antes e depois que um meio de contraste radiopaco é injetado. Em seguida, um computador subtrai uma imagem da outra. Imagens de estruturas diferentes das artérias (como ossos) são eliminadas. Como resultado, as artérias podem ser vistas mais nitidamente. MAVs não rompidas são frequentemente detectadas quando exames de imagem do cérebro são feitos por outras razões.