Aneurismas cerebrais

Para pequenos aneurismas não rompidos, exames de imagem regulares para monitorar seu crescimento

Para grandes aneurismas não rompidos, reparo cirúrgico ou por cateter

O tratamento de aneurismas não rompidos depende de

Tipo, tamanho e localização do aneurisma

Risco de ruptura

A idade e a saúde da pessoa

Histórico médico da pessoa e dos familiares para verificar se há aneurismas prévios e fatores de risco para eles

Riscos do tratamento

Os médicos discutem os riscos do tratamento em comparação com os riscos de uma possível ruptura, para que a pessoa possa tomar uma decisão esclarecida.

O controle dos fatores de risco para aterosclerose, especialmente parar de fumar e o uso de medicamentos anti-hipertensivos, é importante.

Se o risco de ruptura for baixo, a única medida necessária pode ser o monitoramento regular do aneurisma.

Se o aneurisma for grande ou estiver causando sintomas, o tratamento frequentemente envolve reparo cirúrgico. Para reparar um aneurisma, utiliza-se um dos procedimentos cirúrgicos a seguir (denominado cirurgia endovascular):

Implantação de espirais endovasculares

Implantação de stent endovascular

O uso de molas endovasculares, um tratamento menos invasivo, é comum. Ela envolve a inserção de espirais no aneurisma. Para esse procedimento, um cateter é inserido em uma artéria, geralmente na virilha, e deslizado até a artéria afetada no cérebro. Um agente de contraste é injetado para permitir ao médico tornar o aneurisma visível em uma radiografia. Em seguida, utiliza-se o cateter para colocar as espirais no aneurisma. Desse modo, o procedimento não implica a perfuração do crânio. Ao retardar o fluxo de sangue através do aneurisma, a mola facilita a formação de coágulos de sangue que selam o aneurisma e previnem sua ruptura. As espirais endovasculares podem ser inseridas no mesmo momento indicado para angiografia cerebral, quando o aneurisma é diagnosticado. As espirais são mantidas no lugar permanentemente.

Na implantação de stent endovascular, utiliza-se um cateter para colocar um tubo fabricado em arame (stent) na abertura do aneurisma. O stent redireciona o fluxo sanguíneo anormal ao redor do aneurisma, prevenindo a entrada de sangue no aneurisma, eliminando, assim, o risco de ruptura. O stent é mantido no lugar permanentemente.

Menos comumente, um clipe de metal é colocado através do aneurisma. Para esse procedimento, os cirurgiões fazem uma incisão na pele da cabeça e retiram um pedaço do crânio para que possam ver o aneurisma. O clipe é então posicionado na abertura do aneurisma. Este processo impede que o sangue entre no aneurisma e elimina o risco de ruptura. O clipe é mantido no lugar permanentemente. A colocação cirúrgica de um clipe requer muitos pernoites no hospital.

Quando o aneurisma está infectado, são administrados antibióticos ou medicamentos antimicóticos.

Se o aneurisma tiver se rompido, uma angiografia de subtração digital é usada para localizá-lo, então é feita uma cirurgia endovascular ou aberta.