Tumores ósseos não cancerosos

Tumores de células gigantes (TCG) benignos (não cancerosos) costumam ocorrer em pessoas na faixa dos 20 e 30 anos de idade. Esses tumores se originam mais comumente nas extremidades dos ossos e podem se estender para o tecido adjacente. Eles podem causar dor.

Para diagnosticar tumores de células gigantes benignos, inicialmente, os médicos solicitam radiografias. Como estes tumores raramente se espalham (geram metástases) para os pulmões, os médicos podem solicitar uma tomografia computadorizada (TC) do tórax. Os médicos também fazem uma biópsia para confirmar que o tumor é benigno.

O tratamento de tumores de células gigantes benignos depende do tamanho do tumor. Um tumor pode ser removido cirurgicamente e o orifício pode ser preenchido com enxerto ósseo, enxerto ósseo sintético ou cimento ósseo (metil metacrilato) para preservar a estrutura do osso. Ocasionalmente, os tumores muito extensos podem exigir a retirada do segmento afetado do osso e reconstrução da articulação. O tratamento mais comum é um procedimento cirúrgico chamado curetagem radical, no qual o tumor é agressivamente removido por raspagem usando um instrumento em forma de colher e a cavidade é ainda mais esvaziada usando uma furadeira de alta velocidade. Em seguida, antes de preencher a cavidade, os médicos podem tratá‑la com fenol químico ou podem congelar a cavidade com nitrogênio líquido e preenchê-la com cimento de osso sintético. Estes tratamentos ajudam a reduzir o risco de o tumor retornar. Após esse tratamento, cerca de 10% dos tumores apresentam reincidência. Tumores de células gigantes raramente se tornam cancerosos. Se o tumor não estiver acessível para ser completamente removido por uma cirurgia, o anticorpo monoclonal denosumabe pode ser usado no tratamento. Denosumabe é frequentemente usado antes da cirurgia para endurecer a camada externa ao redor do tumor de células gigantes de modo a permitir uma curetagem mais agressiva.