A osteonecrose não é uma doença específica, mas um quadro clínico no qual a morte do osso está confinada a uma ou mais áreas específicas (localizadas). Há duas categorias gerais de osteonecrose:

Traumática (após uma lesão)

Não traumática

A osteonecrose traumática é a mais comum. A causa mais frequente de osteonecrose traumática é uma fratura deslocada. Em uma fratura deslocada, um osso quebra em duas ou mais partes e se move, de tal forma que as extremidades do osso fraturado não ficam alinhadas. O tipo de fratura deslocada que mais frequentemente causa osteonecrose afeta o quadril (consulte Fraturas do quadril) e ocorre mais comumente em pessoas idosas.

Outra causa de osteonecrose traumática são as luxações. Uma luxação ocorre quando as extremidades dos ossos nas articulações se separam completamente, como em uma luxação do quadril.

Uma fratura deslocada ou uma luxação pode danificar os vasos sanguíneos que irrigam a extremidade superior do osso da coxa (a cabeça femoral, parte da articulação do quadril), resultando na morte dessa parte do osso. Essa morte do osso ocorre com menos frequência em outras áreas do corpo.

Alguns fatores de risco para a osteonecrose

A osteonecrose não traumática ocorre sem trauma direto ou lesões. Esse tipo pode ser causado por uma doença ou quadro clínico que resulta na obstrução de pequenos vasos sanguíneos que abastecem determinadas áreas do osso. As áreas mais comumente afetadas são a cabeça femoral (parte da articulação do quadril), o joelho e a parte superior do úmero no ombro. Esse distúrbio afeta homens com mais frequência do que mulheres, ocorre principalmente em pessoas entre 30 e 50 anos de idade e, muitas vezes, afeta os dois quadris ou os dois ombros. As causas mais comuns são

Uso de corticosteroides (sobretudo quando administrados em doses elevadas, por longos períodos de tempo ou ambos)

Consumo de álcool excessivo, crônico (mais de 3 doses por dia por muitos anos)

Várias outras causas já foram identificadas, mas essas são menos frequentes. Outras causas incluem certos distúrbios de coagulação do sangue, anemia falciforme, doença hepática, tumores, doença de Gaucher, radioterapia e doença de descompressão (que ocorre em mergulhadores que emergem muito rapidamente). Vários distúrbios tratados com doses elevadas de corticosteroides (como lúpus eritematoso sistêmico [LES]) ou o próprio uso de corticosteroides podem causar osteonecrose. Nesses casos, pode não ficar claro se a causa é o distúrbio ou se são os corticosteroides.

Em aproximadamente 20% das pessoas com osteonecrose, a causa é desconhecida.

Se um osso tem osteonecrose não traumática, o mesmo osso no lado oposto do corpo algumas vezes também a apresenta, mesmo na ausência de sintomas. Por exemplo, se um lado do quadril for afetado, aproximadamente 60% das vezes o outro lado também acaba sendo afetado.

A osteonecrose espontânea do joelho (ONEJ) pode ocorrer em pessoas mais velhas sem fatores de risco específicos para o distúrbio. A ONEJ difere de outras formas de osteonecrose. Acredita-se que a ONEJ seja causada por uma fratura por insuficiência. Uma fratura por insuficiência ocorre sem trauma direto e é causada pelo desgaste normal de um osso afetado pela osteoporose. No entanto, a osteonecrose do joelho também pode resultar de trauma ou de quaisquer fatores de risco não traumáticos para osteonecrose.