Juntamente com a dor lombar, a dor no pescoço é um motivo bastante comum para consultar um médico. A dor é geralmente o resultado de problemas no sistema musculoesquelético – a coluna vertebral, incluindo os ossos da coluna vertebral (coluna vertebral ou vértebras) e os músculos e ligamentos que dão sustentação. Algumas doenças causam apenas dor no pescoço. Outras doenças podem causar dor no pescoço e região lombar. Ocasionalmente, dor no pescoço resulta de uma doença, como meningite, que não envolve o sistema musculoesquelético.

Dor no pescoço Vídeo

A flexibilidade do pescoço o torna suscetível ao desgaste e lesões que o esticam em demasia, como uma contusão no pescoço. Além disso, o pescoço tem a função crítica de sustentar a cabeça. A má postura torna essa função mais difícil. Dor no pescoço, tal como dor nas costas, é comum e se torna mais comum conforme as pessoas envelhecem. No caso de dores localizadas na frente do pescoço, consulte Dor de garganta.

A parte da coluna vertebral que está no pescoço é chamada coluna cervical. Ela consiste de sete ossos vertebrais (vértebras), que são separados por discos feitos de material gelatinoso e cartilagem. A coluna vertebral contém a medula espinhal. Ao longo da extensão da medula espinhal, os nervos espinhais emergem por espaços entre as vértebras, para conectar os nervos por todo o corpo. A parte do nervo espinhal mais próxima da medula espinhal é a raiz nervosa espinhal. Os músculos e ligamentos do pescoço dão suporte à coluna vertebral.

A dor no pescoço pode envolver lesões nos ossos, músculos, discos ou ligamentos, mas a dor também pode ser causada por lesão nos nervos ou medula espinhal. A raiz nervosa espinhal pode ser comprimida quando a coluna vertebral está lesionada, resultando em dor e, em alguns casos, fraqueza, dormência e um formigamento no braço. A compressão da medula espinhal pode causar dormência e fraqueza de ambos os braços e pernas e, às vezes, perda do controle da bexiga (incontinência urinária) e do controle do intestino (incontinência fecal).

Coluna vertebral e medula espinhal MODELO 3D

Causas de dor no pescoço A maioria dos distúrbios que pode causar dor na região lombar, também pode causar dor no pescoço, e a maioria envolve a coluna vertebral, os tecidos de apoio ou ambos. Causas comuns Causas comuns de dor no pescoço incluem Espasmos musculares

Lesões em músculos e ligamentos

Artrite (geralmente osteoartrite)

Espondilose cervical

Estenose da coluna cervical

Um disco rompido ou herniado

Fibromialgia Espasmos nos músculos do pescoço são comuns e podem ocorrer por conta própria ou após uma lesão, mesmo pequena. Lesões podem ocorrer durante as atividades de rotina (por exemplo, levantamento de peso, exercícios, movimentar-se de forma inesperada) ou resultar de trauma como uma queda ou acidente de carro. Frequentemente, nenhuma estrutura específica lesionada é identificada nos exames de imagem, mas os médicos pressupõem que alguns músculos e/ou ligamentos foram afetados. Na espondilose cervical, as vértebras do pescoço e os discos entre elas se degeneram, geralmente por conta da osteoartrite. Como resultado, os nervos que emergem pelas vértebras podem ficar comprimidos. Às vezes, o canal medular é estreito (estenose cervical da coluna vertebral), e a medula espinhal é comprimida. Estenose da coluna cervical descreve um quadro clínico em que o espaço dentro do canal medular fica estreitado. Na coluna cervical, isto resulta na compressão do saco tecal (a cobertura externa da medula espinhal), frequentemente da medula espinhal e/ou das suas raízes nervosas. A causa habitual é uma combinação de osteoartrite, degeneração discal e espessamento dos tecidos moles no pescoço. Discos herniados podem causar dor no pescoço. Os discos entre cada uma das vértebras possuem uma camada externa de cartilagem (um tecido resistente, semelhante a fibras) e um interior mole e gelatinoso. Se o disco for comprimido repentinamente pelas vértebras acima e abaixo dele, a camada externa pode lacerar (romper), causando a dor. O interior do disco pode se protuberar, saindo pelo rompimento (hérnia). O disco protuberante pode empurrar ou, até mesmo, lesionar a raiz nervosa espinhal próximo a ele. Raramente, o disco comprime a medula espinhal. A fibromialgia é uma causa comum de dor, às vezes, incluindo a dor no pescoço. Esta doença causa a dor crônica e generalizada nos músculos e em outros tecidos moles em áreas além do pescoço. Causas menos comuns Causas menos frequentes de dor no pescoço e que são graves incluem Um rompimento no revestimento de uma artéria do pescoço (dissecção)

Meningite

Um tumor medular ou infecção medular

Um ataque cardíaco ou angina (dor no tórax por um fornecimento inadequado de sangue ao músculo do coração) Um torcicolo espasmódico também é uma causa menos comum, mas não tão séria como algumas outras causas. É um tipo grave de espasmo de um músculo específico do pescoço que faz com que a cabeça se incline e gire para uma posição anormal. Em alguns casos os espasmos são rítmicos fazendo com que a cabeça se sacuda. A causa pode ser desconhecida ou devido a certos medicamentos ou doenças hereditárias.

Avaliação da dor no pescoço As seguintes informações podem ajudar pessoas com dor no pescoço a decidirem se é necessário procurar um médico para uma avaliação e ajudá‑las a saber o que esperar durante a avaliação. Na avaliação, primeiro os médicos tentam identificar doenças graves. Sinais de alerta Em pessoas com dor no pescoço, alguns sinais são motivo de preocupação. Incluem Perda de força ou sensibilidade nos braços e pernas – possível sintoma de lesão dos nervos

Febre

Suores noturnos

Dor de cabeça

Letargia ou confusão

Desconforto no tórax

Sudorese repentina ou dificuldade em respirar

Dor que é desencadeada pelo esforço ou que piora durante o esforço Quando consultar um médico Pessoas com sinais de alerta, ou dificuldade ou dor ao engolir devem consultar um médico imediatamente. Se pessoas sem sinais de alerta sentirem dor intensa (especialmente se esta não for aliviada com paracetamol ou um anti-inflamatório não esteroide [AINE]), elas devem consultar um médico no dia seguinte. Outras pessoas podem esperar alguns dias ou ligar para seus médicos e discutir o quão rápido devem consultá-los. O que o médico faz Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles identificam no histórico e no exame frequentemente sugere uma causa para a dor no pescoço e os exames que precisam ser feitos (consulte a tabela Algumas causas e características da dor no pescoço). O exame físico foca na coluna vertebral e no sistema nervoso (exame neurológico) procurando sinais de compressão da medula espinhal ou das raízes nervosas. Os sinais de compressão de raiz nervosa incluem fraqueza muscular, reflexos anormais (testados ao bater levemente nos tendões ao redor do cotovelo e pulso), diminuição da sensibilidade em partes do corpo exceto a cabeça, incapacidade para urinar e incontinência urinária ou incontinência fecal. Os médicos podem pedir que a pessoa movimente o pescoço de certas maneiras. Com informações acerca da dor, o histórico clínico da pessoa, e os resultados do exame físico, os médicos podem ser capazes de determinar as causas mais prováveis: Perda de força ou sensibilidade podem indicar lesão da medula espinhal ou de nervos emergindo da coluna cervical.

Em geral, uma dor na frente ou lateral do pescoço não é causada por um problema na medula espinhal.

A dor do pescoço que irradia para o braço é geralmente causada por uma herniação de disco cervical, estenose da medula espinhal ou espondilose com compressão da raiz nervosa espinhal.

Dor no tórax que sobe pelo pescoço ou desce pelo braço pode ser causada por uma doença cardíaca, como angina ou um ataque cardíaco.

A dor constante, intensa, que piora progressivamente, e não é diminuída ao repousar, especialmente se ela mantém a pessoa desperta durante a noite e é acompanhada por sudorese, pode indicar câncer ou uma infecção. Tabela Algumas causas e características da dor no pescoço Tabela Exames Com frequência, não é necessário fazer exames porque a maior parte da dor no pescoço é causada por tensões ou espasmos musculares, que os médicos podem diagnosticar comumente com base em um exame. Em geral, os exames são feitos se os médicos suspeitarem de outros distúrbios específicos (consulte a tabela Algumas causas e características da dor no pescoço). Se a pessoa tiver sintomas de mau funcionamento do sistema nervoso (sintomas neurológicos), como fraqueza ou dormência, geralmente se faz uma ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC). A RM fornece imagens mais claras dos tecidos moles (incluindo discos e nervos) do que a TC. A TC fornece melhores imagens dos ossos do que a radiografia simples. No entanto, a radiografia simples pode frequentemente identificar anomalias comuns no osso (como artrite); portanto, se os médicos suspeitarem de uma anomalia, primeiro deve ser realizada uma radiografia. Ocasionalmente, eletromiografia e estudos de condução nervosa são realizados para avaliar a possível compressão da raiz nervosa ou para determinar uma explicação alternativa para o enfraquecimento ou formigamento e dormência.

Tratamento da dor no pescoço Distúrbios específicos são tratados. Medidas gerais para dor no pescoço As medidas incluem: Ingerir medicamentos que aliviam a dor

Aplicar fonte de calor ou frio na área dolorida

Modificar atividades

Exercícios leves conforme tolerado Mais frequentemente, uma entorse, espasmo muscular ou outra lesão musculoesquelética é a causa da dor no pescoço, e basta um analgésico sem prescrição médica, como paracetamol ou um AINE para aliviar a dor. Geralmente os sintomas passam por completo. Se uma inflamação não estiver contribuindo para a dor (como no caso de torções, espasmos e outras lesões), paracetamol é geralmente recomendado por ser mais seguro do que os AINEs. Gelo ou calor também podem ajudar (consulte Tratamento da dor e inflamação). Se for necessário mais alívio da dor, os médicos podem receitar analgésicos opioides, mas, se prescritos, opioides devem ser usados somente por um curto período de tempo, porque o uso prolongado de analgésicos opioides pode, na verdade, aumentar a sensibilidade à dor e causar efeitos colaterais, como sonolência, confusão, constipação, e arriscar o desenvolvimento de um transtorno por uso de substâncias. Relaxantes musculares, como carisoprodol, ciclobenzaprina, diazepam, metaxalona ou metocarbamol, são em alguns casos administrados, mas sua utilidade é controversa. Relaxantes musculares não são recomendados para idosos, que estão mais propensos aos efeitos colaterais. Evitar atividades agravantes, como sentar por longos períodos de tempo (especialmente também ao utilizar computadores, telefones ou outros dispositivos eletrônicos) pode ajudar. É importante manter uma boa postura e mecânica corporal ao levantar, sentar, deitar ou fazer qualquer atividade. As pessoas são ensinadas a ficar em pé, sentar e dormir de forma a não estressar o pescoço. Pessoas que dormem de lado devem utilizar um travesseiro para apoiar a cabeça e o pescoço em uma posição neutra (sem inclinar para baixo em direção à cama ou para cima em direção ao teto). Pessoas que dormem de costas devem utilizar um travesseiro para apoiar, mas não elevar, a cabeça e o pescoço. As pessoas devem evitar dormir de barriga para baixo. Elas também podem usar um colar cervical para manter o pescoço imóvel e ajudar a aliviar a dor. Médicos ou fisioterapeutas podem sugerir exercícios de alongamento e fortalecimento, incluindo exercícios de fortalecimento da região superior das costas. Outras medidas para reduzir a dor no pescoço Pessoas com dor que irradia para um braço e envolve sintomas de lesão nervosa, como fraqueza dos braços e pernas, podem precisar de um tratamento mais intensivo. Tração pode ajudar. Corticosteroides, administrados por via oral e ocasionalmente por injeção epidural, têm sido usados para reduzir os sintomas, mas as injeções de corticosteroides são controversas, pois podem não resultar em melhora de longo prazo e podem ter efeitos colaterais. Para o torcicolo espasmódico, a fisioterapia ou massagem pode, algumas vezes, parar os espasmos temporariamente. Medicamentos (incluindo o anticonvulsivante carbamazepina e alguns sedativos leves, como clonazepam, tomados por via oral) geralmente aliviam a dor. Contudo, os medicamentos só controlam os espasmos em um terço das pessoas. Se a dor for intensa ou a postura estiver distorcida, a toxina botulínica (uma toxina bactericida utilizada para paralisar os músculos) pode ser injetada nos músculos afetados. Cirurgia para dor no pescoço Pessoas com compressão da medula espinhal ou de um nervo espinhal causada por uma hérnia de disco no pescoço, e fraqueza ou dor intensa podem precisar de uma cirurgia. A remoção cirúrgica do disco (discectomia) e a cirurgia para fundir as vértebras (chamada fusão cervical ou espinhal) são os tratamentos mais comuns. No entanto, as taxas de sucesso são aproximadamente as mesmas para pessoas tratadas com ou sem cirurgia. A eficácia de cirurgia para dor no pescoço devido a outros distúrbios depende da causa.