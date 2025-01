Medidas para aliviar a secura

Hidroxicloroquina, metotrexato ou ambos para sintomas nas articulações e na pele

Corticosteroides ou rituximabe para sintomas graves devido a lesões nos órgãos internos ou complicações sanguíneas

Não existe cura para a síndrome de Sjögren, mas os sintomas podem ser aliviados.

A secura ocular pode ser tratada com lágrimas artificiais durante o dia e pomada lubrificante durante a noite. Um colírio contendo ciclosporina sujeito a receita médica ou um corticosteroide também pode ser usado​​. Protetores podem ser acoplados às laterais dos óculos, o que ajuda a proteger os olhos do ar e do vento e a reduzir a evaporação das lágrimas. Pode ser realizado um procedimento cirúrgico simples chamado oclusão punctal. Nesse procedimento, um oftalmologista insere pequenos plugues nos canais lacrimais no canto da pálpebra inferior para que as lágrimas da pessoa fiquem no olho por mais tempo.

Plug de ponto lacrimal Ocultar detalhes A inserção de um tampão (seta) no ponto lacrimal (pequenos orifícios no canto interno das pálpebras perto do nariz) ajuda a evitar que as lágrimas saiam do olho bloqueando o fluxo de lágrimas da superfície do olho. © Springer Science+Business Media

A boca seca pode ser umedecida tomando-se goles de líquidos continuamente, mascando-se gomas de mascar sem açúcar ou usando-se enxaguatório bucal substituto de saliva. Medicamentos que reduzem a quantidade de saliva, como descongestionantes, antidepressivos e anti-histamínicos, devem ser evitados porque podem piorar a secura. O medicamento pilocarpina ou cevimelina pode ajudar a estimular a produção de saliva. Uma higiene dental muito cuidadosa e frequentes visitas ao dentista podem minimizar a ocorrência de cáries e a perda dentária.

Dor e inchaço das glândulas salivares podem ser tratados com analgésicos e compressas quentes. Os médicos podem remover os cálculos nas glândulas salivares.

Usar um lubrificante vaginal pode reduzir de forma muito eficaz a dor causada pelas relações sexuais. Hidratantes podem ser usados para aliviar a secura da pele.

Medicamentos antimaláricos (como a hidroxicloroquina) podem ser administrados para tratar os sintomas articulares. O medicamento metotrexato também pode ser administrado (isoladamente ou em combinação com antimaláricos) quando antimaláricos não têm sucesso em aliviar os sintomas articulares ou musculares.

Quando os sintomas resultantes de lesões nos órgãos internos são graves, podem ser administrados corticosteroides (como prednisona) ou rituximabe.

A síndrome de Sjögren que ocorre com outras doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide e esclerose sistêmica, é chamada de síndrome de Sjögren secundária. Pessoas com síndrome de Sjögren secundária recebem tratamento adicional para a outra doença.

Não existe um tratamento claramente eficaz para a fadiga em pessoas com síndrome de Sjögren.