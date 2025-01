Considerações gerais sobre doenças reumáticas sistêmicas

Avaliação médica

Exames laboratoriais

Às vezes, critérios estabelecidos

Uma doença reumática sistêmica é diagnosticada com base no seu padrão particular de sintomas, nos achados durante o exame físico e nos resultados de testes laboratoriais (como exames de sangue e biópsias). No caso de alguns distúrbios, os médicos também podem usar uma série de critérios estabelecidos para ajudar no diagnóstico.

Às vezes, os sintomas de uma doença se sobrepõem aos de outra a ponto de os médicos não conseguirem fazer uma distinção. Nesse caso, a doença pode ser chamada doença do tecido conjuntivo não diferenciada ou uma doença de sobreposição.