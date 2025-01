A bursite é uma inflamação dolorosa da bursa (uma bolsa preenchida com líquido que proporciona amortecimento onde a pele, músculos, tendões e ligamentos deslizam sobre os ossos).

Movimentar-se é geralmente doloroso e a bursa próxima à pele pode ficar inchada e sensível.

A dor ao redor da bursa sugere o diagnóstico, mas, em alguns casos, são necessários exames de imagem ou análise do líquido removido de uma bursa.

Repouso seguido por fisioterapia, imobilização, medicamentos anti‑inflamatórios não esteroides e, às vezes, injeções de corticosteroides geralmente aliviam os sintomas.

Normalmente, a bursa contém uma pequena quantidade de líquido, que proporciona o amortecimento. A bursa reduz a fricção e previne o desgaste que pode ocorrer quando uma estrutura desliza sobre a outra. Algumas bursas estão localizadas logo abaixo da pele (bursas superficiais). Outras estão localizadas abaixo de músculos e tendões (bursas profundas). Se uma bursa for lesionada ou usada em excesso, pode ficar inflamada e pode se acumular líquido adicional.

Bursite é geralmente causada por

Irritação devido a uso indevido ou excessivo

Ela também pode ser causada por lesão, gota, pseudogota, artrite reumatoide ou determinadas infecções, especialmente aquelas causadas por Staphylococcus aureus. A causa da bursite costuma ser desconhecida.

O ombro é muito suscetível à bursite, mas as bursas dos cotovelos, quadris (bursite trocantérica), pelve, joelhos, dedos dos pés e calcanhares (bursite do tendão de Aquiles) são afetadas frequentemente. As pessoas com bursite do ombro geralmente também têm inflamação dos tendões ao redor dos ombros (tendinite do manguito rotador – os tendões e outras estruturas que se movem, giram e mantêm o ombro no lugar formam o manguito rotador).

Bursite MODELO 3D

Sintomas de bursite A bursite geralmente causa dor e tende a limitar o movimento, porém, os sintomas específicos dependem da localização da bursa inflamada. Por exemplo, quando uma bursa no ombro fica inflamada, afastar o braço da lateral do corpo (como para vestir uma jaqueta) é doloroso e difícil. Já a bursite do cotovelo pode causar inchaço, mas pouco ou nenhum desconforto ou limitação do movimento. Bursite (cotovelo) Imagem SCIENCE PHOTO LIBRARY A bursite aguda se desenvolve durante horas ou dias. Geralmente, há dor quando a área inflamada é movimentada ou tocada. A pele sobre as bursas superficiais, como aquelas próximas dos joelhos e dos cotovelos, pode ficar avermelhada e inchada. A bursite aguda que é causada por uma infecção ou gota pode ser particularmente dolorosa e a área afetada pode ficar vermelha e quente. Bursite do joelho Imagem SCIENCE PHOTO LIBRARY A bursite crônica pode ser resultado de crises repetidas ou persistentes de bursite aguda ou de lesões repetidas. Em alguns casos, a parede da bursa fica espessa. Se a bursa lesionada for submetida a esforço anormal ou tensão contínua, a inflamação tende a piorar. Dor e inchaço persistentes podem limitar a movimentação, enfraquecendo os músculos. Exacerbações de bursite crônica podem durar vários meses e retornar frequentemente.

Diagnóstico de bursite Avaliação médica

Às vezes, um exame do líquido da bursa

Algumas vezes, exames de imagem O médico suspeita de bursite se a área ao redor da bursa superficial estiver sensível ao toque ou quando certos movimentos da articulação que movimentam ou pressionam a bursa profunda causam dor. Se uma bursa superficial, especialmente nos joelhos ou cotovelos, estiver perceptivelmente inchada, o médico pode retirar uma amostra do líquido da bursa com uma agulha. A amostra é testada para verificar as causas da inflamação, como infecção ou gota. Radiografias são comumente feitas se a bursite não melhorar com o tratamento ou se ficar voltando, ou se o médico suspeitar de um problema na articulação subjacente como artrite. Uma ressonância magnética (RM) ou uma ultrassonografia podem ser utilizadas para confirmar a bursite em uma bursa profunda.