Infecção da bainha do tendão nos dedos

Uma infecção bacteriana pode se desenvolver na bainha do tendão que circunda os tendões na palma da mão e na parte interna dos dedos das mãos.

Bolsas de pus (abscessos) podem ocorrer ao redor dos tendões que percorrem a parte interna da mão e dedos. Esses tendões estão dentro de uma luva de tecido chamada bainha do tendão. A bainha ajuda os tendões a deslizarem suavemente.

Um abscesso na bainha do tendão é causado por uma lesão que penetra em um dos vincos da face palmar de um dedo. O pus de um panarício não tratado também pode se espalhar da ponta do dedo para a base da bainha do tendão. Forma-se infecção e pus ao redor do tendão, que destroem rapidamente o tecido. O mecanismo de deslizamento do tendão fica danificado e é quase impossível movimentar o dedo.

Os sintomas da infecção da bainha do tendão incluem inchaço e dor no dedo e sensibilidade na bainha do tendão. A sensação melhora quando o dedo é dobrado (flexionado). A movimentação do dedo pode causar dor extrema. A febre é comum.

Culturas Os médicos baseiam o diagnóstico de uma infecção da bainha do tendão em um exame. São feitas radiografias para detectar objetos estranhos (como fragmentos de dentes, agulhas ou outros objetos) que possam estar escondidos sob a pele. Para identificar o tipo de bactéria que está causando a infecção, os médicos removem uma amostra de pus do abscesso e tentam ver que bactérias crescem (cultura) no laboratório. Os médicos perguntam sobre a exposição prévia à água de aquário ou a outra água parada, porque as bactérias na água podem infectar a mão de uma pessoa.