Exames de sangue podem detectar anticorpos anormais, incluindo SS-A, um anticorpo que está presente em pessoas que têm síndrome de Sjögren. Os anticorpos antinucleares (ANA, que são encontrados nas pessoas com lúpus) e o fator reumatoide (que é encontrado em indivíduos com artrite reumatoide) também podem ser encontrados em indivíduos com a síndrome de Sjögren. A velocidade de hemossedimentação (VHS), um teste que mede a velocidade em que as hemácias se depositam no fundo de um tubo de ensaio contendo sangue, apresenta-se aumentada em cerca de 70% das pessoas. Cerca de 33% das pessoas têm uma redução do número de glóbulos vermelhos (anemia) e até 25% das pessoas têm uma redução do número de certos tipos de glóbulos brancos (leucopenia).

Análise laboratorial Velocidade de hemossedimentação (VHS)

Embora os resultados dos exames de sangue possam ajudar os médicos a diagnosticar a síndrome de Sjögren, isoladamente eles não são suficientes para confirmar um diagnóstico definitivo de síndrome de Sjögren, porque às vezes, as anormalidades que eles detectam estão presentes em pessoas saudáveis ou em pessoas com outros distúrbios.