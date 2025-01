Doença de Paget do osso

Em geral, a doença de Paget não causa nenhum sintoma. Contudo, pode haver dor óssea, aumento do osso ou deformidade óssea. A dor óssea pode ser profunda, latejante e ocasionalmente grave, podendo piorar durante a noite. Os ossos com crescimento podem comprimir nervos, causando mais dor. Em caso de osteoartrite, as articulações ficam doloridas e rígidas.

Outros sintomas variam conforme os ossos afetados.

O crânio pode aumentar de tamanho e dar um aspecto proeminente às sobrancelhas e à testa (chamado protuberância frontal). Uma pessoa pode perceber esse aumento quando for necessário usar um chapéu maior. O crescimento dos ossos do crânio pode danificar o ouvido interno (cóclea) e, consequentemente, causar perda auditiva e tontura. O crescimento dos ossos do crânio pode comprimir nervos e provocar dores de cabeça. As veias no couro cabeludo podem apresentar protuberâncias, possivelmente por causa do aumento do fluxo de sangue nos ossos do crânio.

Alargamento da fronte da doença de Paget Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ossos na parte superior do braço, coxa ou panturrilha podem ter um aspecto arqueado e correm um risco maior de fratura, porque o osso está enfraquecido pela doença de Paget. As vértebras podem aumentar de tamanho, sofrer colapso ou ambos, porque os ossos afetados pela doença de Paget são fracos. Vértebras enfraquecidas poderiam resultar em perda de altura, postura curvada ou no pinçamento de nervos da medula espinhal, causando dor, dormência ou fraqueza.

Encurvamento da canela na doença de Paget Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY