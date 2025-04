Na artrite reativa, dor e inflamação articular podem ser leves ou graves, mas uma lesão articular é rara. Geralmente, várias articulações são afetadas ao mesmo tempo — especialmente os joelhos, articulações do dedo do pé e áreas onde os tendões estão ligados aos ossos, como nos calcanhares. Muitas vezes, as grandes articulações dos membros inferiores são as mais afetadas. A artrite reativa geralmente envolve articulações menos simétricas do que a artrite reumatoide. Os tendões podem ficar inflamados e doloridos. Pode haver dor nas costas, mais comumente em portadores do gene HLA-B27 ou quando a doença é grave. Outros sintomas incluem febre baixa, perda de peso e fadiga excessiva.

Uma inflamação da uretra (uretrite – o canal que transporta a urina da bexiga para o exterior do corpo) pode se desenvolver, geralmente cerca de sete a quatorze dias após uma infecção (após um contato sexual ou, às vezes, depois da ocorrência de diarreia).

Em homens , a inflamação da uretra causa dor moderada e um corrimento peniano ou erupção de feridas pequenas e geralmente indolores na glande do pênis (balanitis circinata). A próstata pode ficar inflamada e dolorida.

Os sintomas genitais e urinários em mulheres, caso ocorram, são geralmente leves, consistindo em um leve corrimento vaginal ou micção desconfortável.

A conjuntiva (membrana que reveste a pálpebra e cobre o globo ocular) pode ficar avermelhada e inflamada, causando coceira ou ardência e sensibilidade à luz. Às vezes, dor e lacrimejamento excessivo afetam o olho.

Às vezes, podem se desenvolver feridas pequenas e geralmente indolores na boca e na língua. Ocasionalmente, uma erupção característica, constituída por manchas duras e densas, ​pode se desenvolver sobre a pele, especialmente das palmas das mãos e solas dos pés e em volta das unhas (ceratoderma blenorrágico).

Raramente, ocorrem complicações do coração e dos vasos sanguíneos (como inflamação da aorta), inflamação das membranas que recobrem os pulmões, disfunção da válvula aórtica, sintomas cerebrais e da medula espinhal bem como sintomas do sistema nervoso periférico (que inclui todos os nervos fora do cérebro e medula espinhal).

O eritema nodoso (inflamação da camada adiposa sob a pele que produz caroços vermelhos ou de cor violeta sensíveis sob a pele) pode ocorrer em pessoas com artrite reativa, especialmente após a infecção por Yersinia.