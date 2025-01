Histórico clínico e exame físico em doenças musculoesqueléticas

Quando uma pessoa se queixa de fraqueza muscular, o médico sente os músculos quanto à sua massa, tônus (quão relaxado está o músculo quando não está sendo utilizado), força e sensibilidade. Os músculos também são verificados quanto à ocorrência de espasmos e movimentos involuntários, que podem indicar uma doença do sistema nervoso, em vez de uma doença muscular (consulte Nervos motores). Os médicos procuram por um definhamento muscular (atrofia), que pode resultar de lesão muscular ou nervosa, bem como da falta de uso (atrofia por desuso), como pode acabar ocorrendo em situações de repouso prolongado.

Os médicos tentam estabelecer quais são os músculos enfraquecidos (se houver) e o quão fracos estão. Os músculos podem ser testados sistematicamente, geralmente começando-se com o rosto e o pescoço e, em seguida, braços e pernas. Normalmente, uma pessoa deve ser capaz de manter os braços estendidos com as palmas para cima por um minuto sem baixá-los, virá-los ou tremer. A queda do braço com as palmas voltadas para dentro é um sinal de fraqueza.

Os médicos procuram ainda um aumento da musculatura (hipertrofia), o que costuma ser o resultado de atividades ou exercícios que repetidamente esforçam os músculos, como o levantamento de pesos. No entanto, quando uma pessoa está doente, a hipertrofia pode resultar em um músculo precisar se esforçar mais para compensar a fraqueza do outro. Os músculos também podem aumentar quando o tecido muscular normal é substituído por tecido anômalo, o que aumenta o tamanho, mas não a força do músculo. Os tecidos anômalos podem substituir músculos na amiloidose e em determinadas doenças musculares hereditárias, tais com distrofia muscular de Duchenne.

A força é testada empurrando ou puxando um membro enquanto o médico o empurra ou puxa na direção oposta. A força também é testada fazendo com que a pessoa realize determinadas manobras, como andar sobre os calcanhares e pontas dos pés ou levantar de uma posição de cócoras ou subir e descer de uma cadeira rapidamente por 10 vezes.

O médico também verifica o tônus ​​muscular movendo o membro de forma passiva. A resistência passiva a tal movimento (chamada resistência passiva) pode ser diminuída quando o nervo que conduz ao músculo está lesionado. A resistência a tal movimento pode ser aumentada se houver lesão na coluna ou no cérebro.

Se uma pessoa estiver fraca, os médicos também batem levemente em seu tendão do músculo com um martelo de borracha para verificar os reflexos. Os reflexos podem ser mais lentos do que o esperado quando o nervo principal do músculo está lesionado. Os reflexos podem ser mais rápidos do que o esperado quando houver lesão na coluna ou no cérebro.