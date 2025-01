Existem três tipos de músculos:

Esquelético

Liso

Cardíaco (coração)

Dois desses tipos — esquelético e liso — são parte do sistema musculoesquelético.

O músculo esquelético é o que a maioria das pessoas conhecem como músculo, o tipo que pode ser contraído para mover as várias partes do corpo. Os músculos esqueléticos são feixes de fibras contráteis organizados em um padrão regular, de modo que, quando visualizadas em um microscópio, aparecem como listras (por causa disso, eles também são denominados músculos estriados ou listrados). Os músculos esqueléticos variam em suas velocidades de contração.

Os músculos esqueléticos, que são responsáveis ​​pela postura e pelo movimento, estão ligados aos ossos e dispostos em grupos opostos em torno das articulações. Por exemplo, os músculos que dobram o cotovelo (bíceps) são contrapostos pelos músculos que o estendem (tríceps). Esses movimentos opostos são equilibrados. O equilíbrio torna os movimentos suaves, o que ajuda a evitar danos ao sistema musculoesquelético.

Os músculos esqueléticos são controlados pelo cérebro e são considerados músculos com movimento voluntário, pois funcionam com um controle consciente da pessoa. O tamanho e a força dos músculos esqueléticos são mantidos ou aumentados pela prática regular de exercícios físicos. Além disso, o hormônio do crescimento e a testosterona ajudam os músculos a crescerem na infância e a manterem o seu tamanho na fase adulta.

Os músculos lisos controlam certas funções corporais que não estão sob o controle imediato de uma pessoa. O músculo liso envolve muitas artérias e se contrai para ajustar o fluxo de sangue. Ele envolve os intestinos e se contrai para transportar alimentos e fezes ao longo do trato digestivo.

O músculo liso também é controlado pelo cérebro, mas não voluntariamente. Os desencadeadores da contração e do relaxamento dos músculos lisos são controlados por necessidades do corpo, assim, os músculos lisos são considerados músculos involuntários, pois funcionam sem o controle consciente da pessoa.

O músculo cardíaco constitui o coração e não faz parte do sistema musculoesquelético. Assim como o músculo esquelético, o músculo cardíaco tem um padrão regular de fibras, que também aparecem como listras no microscópio. No entanto, o músculo cardíaco se contrai e relaxa ritmicamente de forma involuntária.

