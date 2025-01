Prevenção do câncer

Existem muitos tipos de câncer diferentes, com diferentes causas e fatores de risco. Os médicos estimam que cerca de 40% dos cânceres são evitáveis. Além disso, pessoas individuais apresentam diferentes níveis de risco para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. Portanto, não há estratégias de prevenção que sejam eficazes para todos os cânceres ou para todas as pessoas. Porém, algumas estratégias gerais reduzem o risco de câncer ou as complicações do câncer em muitas pessoas. Essas estratégias gerais se enquadram em três categorias:

Prevenção primária: Passos que as pessoas podem tomar para diminuir seu risco de desenvolver certos tipos de câncer

Prevenção secundária: Dirigido para pessoas que já podem ter algum tipo de câncer, mas que não desenvolveram sintomas

Prevenção terciária: Medidas destinadas a retardar os efeitos de um câncer para evitar complicações

A triagem é parte da prevenção secundária de certos cânceres. Ela envolve o uso de informações sobre uma pessoa, particularmente seus fatores de risco para câncer e os resultados do seu exame físico, para orientar os exames em busca de um câncer não identificado. A detecção cedo de crescimentos cancerígenos ou pré-cancerígenos pode salvar vidas. Assim, é importante que se recomende às pessoas que façam os testes de triagem para câncer. Por exemplo, os exames de Papanicolau, o exame para o vírus do papiloma humano (HPV) ou ambos são formas de detectar o câncer do colo do útero por meio de alterações pré‑cancerosas nas células do colo do útero. A colonoscopia é um dos exames de triagem para câncer colorretal. A remoção de pólipos pré-cancerosos do cólon, encontrados durante a triagem, pode diminuir o risco de desenvolver câncer colorretal.

Fatores de estilo de vida Fatores de estilo de vida são os principais fatores de risco que podem ser reduzidos. Os principais fatores incluem exposição ao tabaco, consumo de álcool, obesidade e infecções que podem ser prevenidas ou evitadas (hepatite B, hepatite C e papilomavírus humano). Pode ser possível reduzir o risco de determinados cânceres por meio de mudanças na dieta e no estilo de vida. O quanto se pode reduzir o risco depende do câncer específico. Mudanças na dieta reduzem o risco de alguns tipos de câncer: A diminuição do consumo de álcool pode reduzir o risco de câncer de cabeça e pescoço, fígado e esôfago.

A diminuição do consumo parece reduzir o risco de câncer de mama e de cólon.

Limitar o consumo de carne processada e aumentar a ingestão de grãos integrais e frutas e verduras pode diminuir o risco de alguns tipos de câncer. A maneira como a carne é cozida também podem aumentar o risco de câncer. Grelhar, gratinar ou fritar a carne cria certas substâncias químicas que foram associadas ao câncer de cólon. Usar outros métodos de cozimento reduz a formação dessas substâncias químicas e pode reduzir o risco de câncer de cólon. O uso de tabaco está diretamente associado a um terço de todos os cânceres. Não fumar e evitar a exposição à fumaça de tabaco pode reduzir muito o risco de câncer de pulmão, rim, bexiga, cabeça e pescoço, além de vários outros tipos de câncer. Pessoas que param de fumar também podem reduzir seu risco de câncer, e os riscos diminuem ao longo do tempo. Pessoas que evitam o uso de tabaco sem fumaça (rapé ou mastigado) diminui o risco de desenvolver câncer da boca e da língua. Pessoas que fumam atualmente ou pessoas que fumaram nos últimos 15 anos são candidatas para a triagem de câncer de pulmão. Sobrepeso ou obesidade são fatores de risco para o câncer, especialmente câncer de mama, câncer de cólon, câncer endometrial, câncer esofágico, câncer renal e câncer pancreático. As pessoas devem tentar manter um peso saudável por meio da alimentação e de exercícios. A atividade física em si pode reduzir o risco de cânceres de mama, do endométrio e da próstata.

Fatores ambientais Carcinógenos são substâncias que aumentam o risco de câncer. Alguns carcinógenos, como amianto, benzeno e escapamento de motor a diesel podem estar presentes no local de trabalho, e trabalhadores em indústrias que utilizam carcinógenos conhecidos devem tomar as devidas precauções para evitar ou minimizar a exposição. Existem outros carcinógenos em casa ou no ambiente. Por exemplo, elementos radioativos que ocorrem naturalmente na terra se decompõem em gás radônio radioativo, que pode se acumular no interior das casas de pessoas que vivem em certas áreas. A exposição ao radônio aumenta o risco de câncer de pulmão, especialmente em pessoas que fumam. Evitar a exposição ao sol (especialmente por volta do meio dia) pode reduzir o risco de câncer da pele. Cobrir a pele exposta e usar protetor solar de amplo espectro, com um fator de proteção solar (FPS) de pelo menos 30 e que proteja contra a luz ultravioleta A e B, também ajuda a reduzir o risco de câncer de pele.

Vacinas contra o câncer Vacinas podem prevenir contra certos tipos de câncer causados por vírus. Por exemplo, certas cepas do papilomavírus humano (HPV) sexualmente transmissível causam câncer do colo do útero, câncer anal e alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço. A vacinação contra o HPV é capaz de prevenir muitos casos desses cânceres. Outro exemplo, a infecção pelo vírus da hepatite B aumenta o risco de câncer hepático. A vacinação contra o vírus da hepatite B pode ajudar a prevenir o câncer hepático.

Outros fatores O uso de aspirina pode reduzir o risco de câncer colorretal ou resultar em diagnóstico precoce devido a sangramento. No caso de mulheres com sintomas de menopausa, a administração de terapia hormonal (por exemplo, estrogênio e progesterona) pode aumentar o risco de câncer de mama. Mulheres com sintomas da menopausa devem considerar cuidadosamente os riscos e benefícios do uso de terapia hormonal e consultar seu médico (consulte também Terapia hormonal na menopausa).