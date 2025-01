Efeitos colaterais da quimioterapia

Citopenias, a deficiência de um ou mais tipos de células do sangue, pode se desenvolver devido aos efeitos tóxicos dos agentes quimioterápicos sobre a medula óssea (onde as células do sangue são produzidas). Por exemplo, uma pessoa pode apresentar um número anormalmente baixo de

Glóbulos vermelhos (anemia)

Glóbulos brancos (neutropenia ou leucopenia)

Plaquetas (trombocitopenia)

Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. Sem glóbulos vermelhos suficientes, as pessoas podem ficar pálidas ou apresentar fadiga ou fraqueza. As pessoas com anemia mais grave podem ter tontura, sede, sudorese ou até falta de ar e dor no peito. Se a anemia for grave, pode ser administrada uma concentração de glóbulos vermelhos. Um fator de crescimento de glóbulos vermelhos, a eritropoietina, também pode ser administrado, mas a transfusão é preferível por ter menor risco de formação de coágulos.

Uma pessoa com neutropenia corre um risco maior de desenvolver uma infecção porque os glóbulos brancos são uma defesa essencial contra infecção. Uma febre superior a 38°C (100,4°F) em uma pessoa com neutropenia deve ser tratada com urgência. Essa pessoa deve ser examinada à procura de uma infecção e pode necessitar de antibióticos ou mesmo hospitalização. Raramente se efetua uma transfusão de glóbulos brancos, uma vez que só sobrevivem poucas horas após a transfusão e causam muitas reações adversas. Por outro lado, podem ser administradas algumas substâncias (como o fator estimulante de granulócitos) com o objetivo de estimular a produção de glóbulos brancos.

Plaquetas são partículas pequenas semelhantes a células no sangue que ajudam na coagulação quando um vaso sanguíneo é cortado ou rompido. Uma pessoa sem plaquetas suficientes (trombocitopenia) tem probabilidade de formar hematomas e sangrar com facilidade. Se a trombocitopenia for grave, as pessoas podem ter hemorragia grave do trato digestivo ou hemorragia cerebral. Plaquetas podem ser transfundidas para tratar ou ajudar a prevenir sangramentos.