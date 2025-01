Preparativos de viagem

Levar kits médicos de viagem ajuda no caso de lesões e doenças leves. É útil incluir no kit:

Itens de primeiros socorros (como ataduras, fita adesiva, faixa elástica)

Analgésicos (como paracetamol ou medicamentos anti-inflamatórios não esteroides [AINEs])

Descongestionantes (como fenilefrina)

Antiácidos

Antibióticos

Medicamentos antidiarreicos (tais como loperamida)

Além disso, medicamentos tópicos, tais como pomada de hidrocortisona a 1%, pomada antifúngica de venda livre e pomada antibiótica, devem ser considerados.

Os viajantes devem carregar o kit médico de viagem, medicamentos com receita, um par de óculos a mais ou de outras lentes corretivas (assim como uma receita atualizada para os óculos ou as lentes) e pilhas para os aparelhos auditivos em malas de mão, no caso de a bagagem despachada se atrasar, for extraviada ou roubada. As pessoas com necessidades alimentares e médicas específicas deverão planejar cuidadosamente e carregar sua própria comida e suprimentos. Com frequência é possível prevenir problemas mais graves quando se tomam precauções com bom senso.

A Agência de Segurança no Transporte (Transportation Safety Administration, TSA) dos EUA proíbe o transporte de recipientes com mais de 90 ml de líquido ou gel em um voo comercial, mas a TSA permite transportar quantidades maiores de líquidos, géis e aerossóis clinicamente necessários em quantidades razoáveis para a viagem. É obrigatório declarar esses itens aos agentes da TSA no ponto de inspeção (consulte tsa.gov).