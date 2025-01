Considerações gerais sobre a sexualidade

A homossexualidade é atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Assim como a heterossexualidade, a homossexualidade resulta de fatores biológicos complexos e das experiências da pessoa, levando à capacidade de se tornar sexualmente excitada por pessoas do mesmo sexo. E, assim como a heterossexualidade, a homossexualidade não é uma questão de escolha. A homossexualidade é amplamente reconhecida como um tipo de orientação sexual que está presente desde a infância. É possível que os adolescentes tenham experiências com pessoas do mesmo sexo, mas isso não indica necessariamente um interesse contínuo em atividades homossexuais ou bissexuais quando alcançam a idade adulta (consulte Desenvolvimento de sexualidade e gênero em adolescentes).

Uma pesquisa do instituto Gallup realizada com norte-americanos em 2022 observou que a proporção de adultos que se identificam como homossexuais, lésbicas, bissexuais ou transgêneros duplicou desde 2012, chegando a um total de 7,1%. As proporções variam significativamente por faixa etária. Entre os adultos que se identificam como homossexuais, lésbicas, bissexuais ou transgêneros, 91% daqueles nascidos entre os anos de 1946 e 1964 (“baby boomers”) se autoidentificam como “hétero/heterossexual” comparado com 76% daqueles nascidos entre os anos de 1997 e 2003 (“geração Z”). Consulte Gallup: LGBT Identification in U.S. Ticks Up to 7.1%.