A técnica de imaginação guiada é um tipo de medicina de interação mente-corpo que consiste em usar imagens mentais para promover o relaxamento e o bem-estar, reduzir a dor ou facilitar a cura de uma doença específica, como o câncer ou um trauma psicológico. As imagens podem envolver qualquer um dos sentidos e ser dirigidas pela própria pessoa ou por um profissional praticante, às vezes, em grupo. Por exemplo, uma pessoa com câncer pode ser induzida a imaginar um exército de glóbulos brancos lutando contra as células cancerígenas A terapia de imaginação usada com técnicas de relaxamento (relaxamento muscular e respiração profunda) mais hipnoterapia talvez possam ajudar a reduzir a dor, sobretudo em pessoas com fibromialgia e melhorar a qualidade de vida e a capacidade de tolerar tratamentos em pessoas com câncer.

(consulte também Considerações gerais sobre medicina integrativa, complementar e alternativa).