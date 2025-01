Na RM, uma pessoa se deita em uma mesa motorizada que é movida para o interior estreito de um grande aparelho em forma de tubo, que produz um campo magnético extremamente forte. Normalmente, os prótons (partes com carga positiva de um átomo) em tecidos não estão em uma organização específica. Porém, quando os prótons são cercados por um forte campo magnético, como no aparelho RM, eles se alinham com o campo magnético. Em seguida, o aparelho emite um pulso de ondas de rádio, que momentaneamente tira todos os prótons do alinhamento. Conforme os prótons se alinham com o campo magnético novamente, eles liberam energia (os denominados sinais). A força do sinal varia por tecido. O aparelho de RM registra esses sinais. Um computador é usado para analisar os sinais e produzir imagens.

Ressonância magnética (RM) Imagem

O técnico pode modificar o aspecto dos tecidos no exame variando os pulsos de ondas de rádio, a força e a direção do campo magnético e outros fatores. Por exemplo, o tecido gorduroso aparece escuro em um tipo de exame de imagem e claro em outro. Esses exames de imagem distintos fornecem informações complementares e, portanto, geralmente mais de um exame de imagem é feito.

Um meio de contraste que contém gadolínio (um meio de contraste paramagnético) pode ser injetado em uma veia ou em uma articulação. Os meios de contraste à base de gadolínio alteram o campo magnético fazendo com que as imagens fiquem mais nítidas.

Antes do exame, a pessoa remove a maior parte ou toda a roupa e recebe um camisolão sem nenhum botão, botão de pressão, zíper ou outro metal para vestir. Todos os objetos de metal (como chaves, joias e telefones celulares) e outros objetos que poderiam ser afetados pelo campo magnético (como cartões de crédito e relógios) deverão ser deixados do lado de fora da sala de RM. A pessoa deve se deitar e permanecer imóvel enquanto as imagens são tiradas e talvez precise prender a respiração algumas vezes. Uma vez que o aparelho emite ruídos fortes, a pessoa pode receber fones de ouvido ou protetores auriculares. Um exame de imagem pode levar entre 20 e 60 minutos. Depois do exame, a pessoa pode retomar suas atividades normais imediatamente.