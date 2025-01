Deglutição ou ocultação de drogas no corpo para transporte

Tratamento para complicações causadas por overdose de drogas

Remoção dos pacotes de droga

Às vezes, antídotos específicos

O médico trata a pessoa com sintomas de overdose (e com suspeita de rompimento do pacote) por meio de suporte clínico sintomático, incluindo suporte ventilatório e medicamentos para pressão arterial e anticonvulsivantes. Às vezes, antídotos específicos para determinadas drogas são utilizados, caso estejam disponíveis.

Normalmente, os pacotes que não se romperam no trato digestivo podem ser removidos por meio de um procedimento denominado irrigação intestinal, no qual o trato digestivo é lavado com um grande volume de solução de eletrólitos.

Contudo, assim que ocorrer o rompimento dos pacotes, o médico tenta remover imediatamente todos os pacotes por meio de cirurgia ou com um endoscópio (um procedimento não cirúrgico que utiliza um tubo flexível que tem uma câmera na ponta). Entretanto, a remoção cirúrgica ou endoscópica pode ser demorada. É comum a ocorrência de morte caso ocorra o rompimento dos pacotes de droga, quando a pessoa deglutiu a droga que estava transportando, porque a quantidade de droga liberada é grande e a droga é pura, o que faz com que a dose seja muito elevada. A pessoa com bloqueio (obstrução) ou ruptura (perfuração) intestinal também precisa de cirurgia imediatamente. O carvão ativado, uma substância administrada por via oral para absorver a droga ilícita, pode ser útil, mas ele é perigoso para pessoas com bloqueio ou rupturas no intestino.

Geralmente, o médico consegue remover pacotes vaginais e retais com a mão enluvada.

Pessoas que engolem ou ocultam drogas no corpo para transporte que não apresentam sintomas devem ficar sob observação até terem defecado todos os pacotes de droga além de várias dejeções sem pacote nenhum. Alguns médicos utilizam a irrigação intestinal para estimular a eliminação dos pacotes. Se uma pessoa estiver apresentando sintomas de possível intoxicação ou overdose, talvez seja necessário que o médico realize um procedimento de endoscopia para remover os pacotes.