Efeitos no longo prazo

Os usuários de uso prolongado podem desenvolver tolerância, precisando de quantidades cada vez maiores da droga para ter os mesmos efeitos. Usuários de uso prolongado podem lesionar o tecido que separa as duas metades do nariz (septo), causando lesões (úlceras) que podem precisar de cirurgia. O uso intenso pode prejudicar a função mental, incluindo atenção e memória. O uso crônico pode também danificar o coração, causar fibrose e espessamento do músculo cardíaco e acabar dando origem a insuficiência cardíaca. A cocaína pode conter muitos preenchedores, adulterantes e contaminantes que, quando injetados, podem levar a complicações, como infecções.

Se as mulheres usarem cocaína durante a gestação, o feto estará mais propenso a ter problemas que podem provocar o aborto espontâneo.