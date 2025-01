Os efeitos físicos do uso de alucinógenos costumam incluir náusea e vômitos. O LSD pode também provocar dilatação das pupilas, visão borrada, sudorese, palpitações e coordenação prejudicada.

Os alucinógenos distorcem e intensificam as sensações auditivas e visuais. Por exemplo, a pessoa pode sentir como se estivesse vendo sons e ouvindo cores (um quadro clínico denominado sinestesia). A pessoa sente como se não fosse uma pessoa real (chamado de despersonalização), ou que está desconectada do ambiente (chamado de dissociação). A pessoa sofre alterações do humor (com frequência euforia, mas em alguns casos, depressão) e seu poder de decisão fica prejudicado. Os usuários dizem que estão “viajando” quando estão vivenciando uma combinação desses efeitos.

O efeito real pode depender do humor e das expectativas que o usuário tem da “viagem”, da sua capacidade de lidar com as alucinações e do ambiente em que a droga é tomada. As alucinações visuais ocorrem com mais frequência com o uso da psilocibina e da mescalina do que com o LSD. Por exemplo, os usuários que estavam deprimidos antes de usar a droga, provavelmente ficarão mais tristes quando a droga surtir efeito. Os principais perigos do uso dessas drogas são os efeitos psicológicos e o discernimento prejudicado, que podem levar a tomada de decisões perigosas ou provocar acidentes. Por exemplo, os usuários podem pensar que são capazes de voar e até podem saltar de uma janela para o provar.

A capacidade do usuário de lidar com as distorções visuais e auditivas também afeta a experiência, ou “viagem”. Os usuários inexperientes e assustados estão menos capacitados para enfrentar essa sensação, do que alguém mais experiente e que não teme a “viagem”. Um usuário sob a influência de um alucinógeno, geralmente o LSD, pode ter ansiedade extrema e começar a sentir pânico, causando uma “viagem ruim”. O usuário pode querer parar a “viagem”, mas isso não é possível.