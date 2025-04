국립 당뇨, 소화, 신장 질환 기관(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK), 사구체 질환: 정상적인 신기능, 만성 신장 질환, 신증후군에서 사구체의 역할을 포함한 사구체 질환에 대한 일반적인 정보