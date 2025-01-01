고령자의 자기 방치

자기 방치는 고령자가 기본적인 요구를 충족시킬 능력 또는 의향이 없는 경우입니다. 이에는 개인 위생을 무시하고, 공과금을 납부하지 않으며, 가정의 청결을 유지하지 않고, 음식을 구입하거나 준비하지 않으며(영양결핍 초래), 잠재적으로 심각한 증상에 대한 치료를 받지 않고, 처방약을 조제하지 않으며, 약물(처방약 또는 일반의약품)을 올바르게 복용하지 않고, 후속 의료 방문을 생략하는 것이 포함될 수 있습니다.

때때로 고령자들은 자신을 돌보지 않습니다. 본인이 필요한 음식, 약물 또는 다른 필수 항목들을 제공하지 않을 수 있으며, 개인 위생을 무시할 수 있습니다. 이러한 문제를 자기 방치라고 합니다.

자기 방치는 고령자에서 다음과 같은 경우 발생할 가능성이 가장 높습니다

혼자 살거나 자기 자신을 고립시킬 경우

기억력 또는 판단력이 손상되는 장애가 있을 경우(알츠하이머병 등)

여러 만성 질환이 있을 경우

약물과 기타 물질 오용

심각한 우울증이 있을 경우

하지만 어떠한 사람들은 특별한 의료 문제가 없는 경우도 있습니다. 그런 사람들이 왜 본인을 방치하는지는 명확하지 않습니다.

사람들은 자신이나 옷을 깨끗하게 유지하지 않거나, 공과금을 납부하지 않거나, 음식 섭취량이 너무 적어 탈수 또는 영양결핍을 유발함으로써 본인을 방치할 수 있습니다. 사람들은 생명 위협의 가능성이 있는 건강 문제를 가지고도 의사를 찾아가지 않을 수 있습니다. 의사를 방문할 경우에도 치료를 거부하거나 처방된 약을 복용하지 않고, 후속 방문을 하지 않을 수 있습니다. 그들의 집은 지저분하거나 유해하게 황폐하거나 동물이나 해충으로 들끓을 수 있습니다. 때때로 자기 방치는 공중위생을 위협할 수 있으며, 예를 들어 어떠한 사람의 행동이 화재의 위험을 높일 경우가 이에 해당합니다.

개인의 자주권 및 사생활 보호 권리와 자기 방치 간 차이는 가족 구성원, 친지, 의료 전문가가 판단하기 어려울 수 있습니다. 고령자들은 제대로 된 정보를 바탕으로 결정을 내리고 있을 수도 있습니다. 단지 다른 사람들이 기피하는 방식의 삶을 살고 있는 것일 수도 있습니다. 종종, 사회 복지사가 이러한 결정을 객관적으로 내리는 데 최적의 위치에 있으며 가족 구성원이나 친지의 신고를 통해 개입할 수 있습니다. 개입이 필요하다고 판단될 경우, 전화 한 통으로 도움을 받을 수 있습니다. 환자의 일차 진료의사에 연락하는 것이 좋은 시작 지점이 될 수 있습니다. 또한 미국에서 성인 보호 서비스(Adult Protective Services) 또는 주립 고령화 기관(800-677-1116번의 미국 노인정보 서비스[Eldercare Locator]를 통해 연락처를 확인할 수 있음)은 가정 내 안전성 평가를 조정하여 도움을 제공할 수 있고 고령자에게 상담 서비스, 응급 대응 시스템, 추가 지원 서비스 소개, 필요한 경우 입원에 대한 도움을 제공할 수 있습니다.